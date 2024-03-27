"Амбициозная цель": хватит ли России сил для захвата Харькова
СМИ пишут о том, что Владимир Путин якобы планирует завершить так называемую "СВО" взятием Харькова. Впрочем, сейчас нет признаков никакого наступления оккупантов на этот город. Также у врага нет возможностей для решения амбициозных задач.
Об этом 24 Каналу заявил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что Харьков – это суперамбиционная задача для россиян. Зато в Харьковской области захватчики все же хотят захватить Купянск.
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"Ставят цель – выйти на позиции на берегу реки Оскол, что до сих пор было невыполнимо. И это является очень – очень сложной задачей. Харьков – это нечто чрезвычайное, совсем особенное", – подчеркнул Шарп.
Это требует колоссальных дополнительных сил. Чтобы об этом хотя бы задуматься, надо, чтобы у россиян появилось значительное количество войск. Поскольку Россия не проводила мобилизацию, поэтому есть сомнения, есть ли у врага дополнительные боевые части.
Военный обозреватель отметил, что, если Кремль почувствует то, что у Украины неблагоприятная перспектива относительно помощи от западных союзников, то тогда амбиции и мечты России могут стать более масштабными – вплоть до захвата очень больших территорий.
Пока все это связано с реальными фактами на земле. А они свидетельствуют, что есть цель захватить Донецкую область. Возможно, кусок Харьковской области. До этого им далеко,
– убежден Давид Шарп.
Впрочем, россияне пытаются пошагово к этому стремятся. Если же украинское государство окажется в плохой ситуации с поставками оружия, отметил военный обозреватель, возможности российской армии насчёт территориальных захватов возрастут.
Какая ситуация в Харькове: новости
- Россияне днем 27 марта ударили по Харькову. Захватчики атаковали жилой микрорайон города – многоквартирные дома. В результате атаки есть погибшие и раненые.
- Обстреляли оккупанты Харьков и 26 марта. Есть попадания в объекты в районе жилой застройки. Россияне ударили по общежитию одного из учебных заведений. Известно об одном пострадавшем.
- Тем временем город оправляется от российских атак по объектам энергетики. Враг ударил по ним 22 марта. Так в Харькове пытаются вернуть горячую воду. В то же время свет в городе подают по графику.