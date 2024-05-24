Падение вертолета из Раиси: в Иране обнародовали предварительные выводы об авиакатастрофе

Верховный комитет по расследованию причин крушения вертолета с президентом Ирана Ибрагимом Раиси 23 мая опубликовал предварительный отчет. В документе собрали основную информацию об инциденте.

В то же время окончательного вывода в отчете комитета по падения вертолета с Раиси на борту нет. Расследование инцидента продолжается.

К теме "Умер тиран, но стоит тюрьма": изменит ли смерть Раиси политику Ирана

Что говорят об авиакатастрофе с Раиси в комитете

В Верховном комитете по расследованию причин катастрофы заявили, что работа в изучении причин инцидента продолжается. Однако уже сейчас специалисты могут "с уверенностью заявить", что им удалось восстановить хронологию событий в день крушения вертолета с президентом Ирана.

В комитете отметили, что вертолет с Раиси летел по запланированному маршруту и не покинул назначенную траекторию полета. Примерно за полторы минуты до катастрофы пилот воздушного судна связался с двумя другими коллегами, которые сопровождали Раиси. О чем именно был разговор, пока не сообщили.

Кроме того, иранские следователи, проанализировав обломки вертолета, не нашли следов от пуль или чего-то подобного. Специалисты также подтвердили, что возгорание самолета произошло после столкновения с возвышенностью.

К тому же комитету удалось установить точное место падения вертолета из Раиси, и там уже работают соответствующие специалисты.

В предыдущем отчете также указано, что в беседах дежурной вышки с летным экипажем "подозрительных случаев не было замечено". Расследование инцидента все еще продолжается ведь, по данным комитета, "на изучение некоторых деталей нужно больше времени".

В Иране попрощались с Раиси