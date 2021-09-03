Ида продолжает свирепствовать в США: число жертв снова увеличилось

В Штатах с конца августа свирепствует ураган Ида. Он уже унес жизни не менее 58 человек на северо-востоке США.

Ураган унес жизни людей с 4 штатов страны. Предварительно известно, что больше всего погибших в Нью-Джерси.

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В Штатах в результате урагана Ида погибло 58 человек

По меньшей мере 58 человек погибли на северо-востоке США в результате мощных ливней и наводнений, вызванных ураганом Ида,

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что:

больше всего людей погибли в штате Нью-Джерси – 23 человека;

в Нью-Йорке – 16 человек;

в Луизиане – 11 человек.

а также всего 8 жертв в Миссисипи, Алабаме, Пенсильвании, Мэриленде и Коннектикуте.

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Кроме того, по информации Национальной метеорологической службы США, количество дневных осадков в Центральном парке Нью-Йорка побило 94-летний рекорд. Вместо прежних 10 сантиметров оно составляло 18.

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