Правоохранители идентифицировали российского военачальника, ответственного за захват Харьковщины
Источник:Харьковская областная прокуратура
Уже более месяца продолжается наступление российских войск на Харьковщине. Под руководством Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении 49-летнему российскому военачальнику, который отвечал за захват региона.
По данным следствия, он непосредственно организовывал захват Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковской области. В частности, он руководил агрессивными военными действиями с применением вооружения и обладая разведывательными данными и географическими координатами для ведения боевых действий.
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Что известно о российском военачальнике
Под руководством Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении 49-летнему российскому военачальнику в ведении агрессивных военных действий.
По состоянию на июль – сентябрь 2022 года подозреваемый занимал должность начальника штаба 11-го армейского корпуса Балтийского флота ВМФ России и командующего группировки войск России "Балаклея".
По данным следствия, российский военачальник принимал непосредственное участие в организации захвата Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковской области,
– говорится в сообщении правоохранителей.
В частности, он руководил агрессивными военными действиями с применением вооружения, также российский военачальник владел разведданными и географическими координатами, которые необходимы для ведения военных действий в отношении объектов гражданской инфраструктуры.
Доказательства, которые нашли следователи / Фото Харьковской областной прокуратуры
Командующий отдавал приказы на подготовку и осуществление широкомасштабного вторжения подчиненными ему подразделениями.
В его оперативном подчинении находились расчеты 300-мм реактивных систем залпового огня 9К58 "Смерч", 203-мм самоходной пушки 2С7 "Пион", тяжелых огнеметных систем залпового огня типа ТОС-1А и артиллерийский разведывательный комплекс "Зоопарк". Среди его подчиненных были 9-й отряд "БАРС", 126-й полк войск национальной гвардии России и другие.
Преступные действия подозреваемого привели к гибели и ранению людей, разрушению и повреждениям зданий, имущества и инфраструктуры,
– отмечают в прокуратуре.
В мае 2023 года указом президента России он получил воинское звание "генерал-майор". Впоследствии его назначили командующим 58 общевойсковой армии Южного военного округа России, которая отвечала за Запорожское направление.
Сейчас подозреваемый объявлен в розыск.
Наступление на Харьковщину: последние новости
- Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил 9 июня, что после того, как Вашингтон разрешил удары по России, наступление оккупантов на Харьковщине замедлилось, и это способствовало успехам Сил обороны Украины.
- Российское наступление на Харьковщине потерпело полный провал, что значительно повлияло на их планы и действия на других фронтах. Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что враг не смог достичь ни одной из поставленных целей, и Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию в регионе.
- Партизанское движение "Атеш" обнаружило склад вражеской техники в воинской части в Тольятти, которую оккупанты планируют использовать в войне против Украины. По данным партизан, эта техника в Самарской области готовится для боевых действий и, вероятно, будет применена на Харьковском направлении.