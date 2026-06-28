Об этой трагической новости сообщило издание Sova.

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Что известно о погибших воинах?

По имеющейся информации, одним из погибших является Игорь Бекурашвили. Еще один погибший грузинский боец – 30-летний Георгий Дамений – был родом из Сенаки и последние годы жил в Украине.

В ближайшие дни в память о воинах пройдут траурные панихиды.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны в Украине свою жизнь отдали 62 грузина. В частности, защищая Украину, погиб грузинский доброволец Виктор Кипритиди, который был вынужденным переселенцем из оккупированной Россией Абхазии. К рядам небесного воинства присоединился также грузин Иракли Курцикидзе.

Кто ещё из иностранцев погиб на фронте в Украине?

42-летний итальянец Алекс Пинески добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины, где проходил службу в составе разведывательного подразделения специального назначения. Он погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Также известно о гибели 23-летнего британца Эйртона Редферна из графства Девон. Он погиб 9 мая в Донецкой области. К украинской армии молодой человек присоединился в 2025 году, став бойцом специализированного подразделения, которое поддерживало украинские Силы обороны.

В прошлом году в Харьковской области погиб 27-летний доброволец из Чехии по имени Йрка. Он учился в Средней художественно-промышленной школе в Угерском Градище, однако бросил учебу на третьем курсе в 2019 году.

Кроме того, вблизи села Андреевка в Сумской области погиб британский оператор беспилотников Бен Лео Берджесс. Он добровольно вступил в ряды украинских Сил обороны в 2022 году и проходил службу в составе 78-го десантно-штурмового полка.