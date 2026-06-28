Трагічну звістку повідомило видання Sova.

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Що відомо про загиблих воїнів?

За поширеною інформацією, одним із полеглих є Ігор Бекурашвілі. Ще один загиблий грузининський боєць – 30-річний Георгій Даменій – був родом із Сенакі й останні роки жив в Україні.

Найближчими днями у пам'ять про воїнів проведуть траурні панахиди.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабної війни в Україні своє життя віддали 62 грузини. Зокрема, захищаючи Україну, загинув грузинський доброволець Віктор Кіпрітіді, який був вимушеним переселенцем з окупованої Росією Абхазії. До лав небесного війська долучився також грузин Іраклі Курцікідзе.

Хто ще з іноземців загинув на фронті в Україні?

42-річний італієць Алекс Пінескі добровільно вступив до лав Сил оборони України, де проходив службу у складі розвідувального підрозділу спеціального призначення. Він загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Також відомо про загибель 23-річного британця Ейртона Редферна з графства Девон. Він поліг 9 травня в Донецькій області. До українського війська молодий чоловік приєднався у 2025 році, ставши бійцем спеціалізованого підрозділу, який підтримував українські Сили оборони.

Минулого року на Харківщині загинув 27-річний доброволець із Чехії на ім'я Їрка. Він навчався в Середній художньо-промисловій школі в Угерському Градішті, однак залишив навчання на третьому курсі у 2019 році.

Крім того, поблизу села Андріївка на Сумщині загинув британський оператор безпілотників Бен Лео Берджесс. Він добровільно вступив до лав українських Сил оборони у 2022 році та проходив службу в складі 78-го десантно-штурмового полку.