Бывший начальник генштаба Молдовы работал на российское ГРУ, – The Insider

Экс-начальник генштаба Молдовы Игорь Горган был информатором ГРУ России. В своих докладах россиянам он неоднократно сливал информацию о войне в Украине.

Вероятно, свою деятельность в ГРУ Горган продолжает и сейчас. Об этом стало известно журналистам из его переписки с российскими кураторами.

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Горган может быть информатором ГРУ уже 20 лет

Журналисты утверждают, что речь идет о переписке Горгана в телеграмме с полковником Алексеем Макаровым. Вероятно, он до сих пор остается важным информатором России, ведь имеет связи в Министерстве обороны Молдовы. Добавим, что Горган возглавлял генштаб дважды – в 2013 году и с 2019 года до сентября 2021 года.

Когда Горган начал работать в военной разведке России неизвестно, но The Insider предполагает, что это могло произойти еще 20 лет назад.

Вероятнее всего, активные контакты начались в 2004 году, когда Горган служил в миссии НАТО,

– пишет издание.

Тогда Горган мог также контактировать с российским военным атташе в Кишиневе Вадимом Ухналевым и его преемником Игорем Довбней. Последнего в 2017 году выгнали из Молдовы, обвинив в шпионаже.

Жаловался из-за помощи Украине оружием

В 2019 году, вероятно, Горган начал общение уже с полковником Макаровым. Их общение особенно активизировалось в апреле 2022 года. Горгана часто видели вблизи российского посольства, а однажды даже удалось зафиксировать его встречу с Макаровым.

"Я могу встретиться с любым, я человек действия, нужно двигаться вперед быстрее!!! Нужно поехать на рыбалку и все обсудить! Мы живем в исторические времена! И нам делать эту историю!" – говорил молдавский генерал.

"На рыбалке" они обсуждали внутриполитическую ситуацию в Молдове, а также сотрудничество страны с украинским Минобороны по вооруженным вопросам, передвижения поездов с горючим между обеими странами.

"Украинский Укроборонэкспорт пытается у Молдовы выкупить (или забрать с помощью "партнеров") 6 МиГ-29, которые находятся в Маркулештах. Очень сильно настаивают... Пока что самолеты на месте. Операцию хотят "провернуть" через подставную фирму из Объединенных Арабских Эмиратов в ближайшее время", – докладывал Горган.

Он также жаловался, что Украина получает очень много оружия через Румынию. "Нужно быстрее перекрыть границу с Румынией! Это большая дыра! Оттуда очень много грузов поступает в Украину. Особенно военных грузов! У румын еще работают некоторые военные заводы по производству вооружения и боеприпасов", – возмущался Горган Макарову.

Горган "контролирует ситуацию в армии" Молдовы

Информация, найденная в переписке Горгана, свидетельствует о том, что у него остались связи и информаторы в Министерстве обороны. На Москву он работал, похоже, по идейным убеждениям: призывал "очистить Молдову от фашистских мерзавцев" и утверждал, что там все готово к приходу российской армии.

"Я всю ситуацию в армии держу на контроле... Здесь, на радость, нет "Азова" и других нацформирований, а с политиками разберемся быстро", – говорил Горган.

Впрочем, в июле 2023 года из Молдовы выгнали всех российских дипломатов. Горган перестал общаться с Макаровым и вместо этого успел устроиться в представительство ООН по делам беженцев в Кишиневе. Там, к слову, ведут учет беженцев из Украины.

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