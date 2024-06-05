Бывший начальник генштаба Молдовы работал на российское ГРУ, – The Insider
Источник:The Insider
Экс-начальник генштаба Молдовы Игорь Горган был информатором ГРУ России. В своих докладах россиянам он неоднократно сливал информацию о войне в Украине.
Вероятно, свою деятельность в ГРУ Горган продолжает и сейчас. Об этом стало известно журналистам из его переписки с российскими кураторами.
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Горган может быть информатором ГРУ уже 20 лет
Журналисты утверждают, что речь идет о переписке Горгана в телеграмме с полковником Алексеем Макаровым. Вероятно, он до сих пор остается важным информатором России, ведь имеет связи в Министерстве обороны Молдовы. Добавим, что Горган возглавлял генштаб дважды – в 2013 году и с 2019 года до сентября 2021 года.
Когда Горган начал работать в военной разведке России неизвестно, но The Insider предполагает, что это могло произойти еще 20 лет назад.
Вероятнее всего, активные контакты начались в 2004 году, когда Горган служил в миссии НАТО,
– пишет издание.
Тогда Горган мог также контактировать с российским военным атташе в Кишиневе Вадимом Ухналевым и его преемником Игорем Довбней. Последнего в 2017 году выгнали из Молдовы, обвинив в шпионаже.
Жаловался из-за помощи Украине оружием
В 2019 году, вероятно, Горган начал общение уже с полковником Макаровым. Их общение особенно активизировалось в апреле 2022 года. Горгана часто видели вблизи российского посольства, а однажды даже удалось зафиксировать его встречу с Макаровым.
"Я могу встретиться с любым, я человек действия, нужно двигаться вперед быстрее!!! Нужно поехать на рыбалку и все обсудить! Мы живем в исторические времена! И нам делать эту историю!" – говорил молдавский генерал.
"На рыбалке" они обсуждали внутриполитическую ситуацию в Молдове, а также сотрудничество страны с украинским Минобороны по вооруженным вопросам, передвижения поездов с горючим между обеими странами.
"Украинский Укроборонэкспорт пытается у Молдовы выкупить (или забрать с помощью "партнеров") 6 МиГ-29, которые находятся в Маркулештах. Очень сильно настаивают... Пока что самолеты на месте. Операцию хотят "провернуть" через подставную фирму из Объединенных Арабских Эмиратов в ближайшее время", – докладывал Горган.
Он также жаловался, что Украина получает очень много оружия через Румынию. "Нужно быстрее перекрыть границу с Румынией! Это большая дыра! Оттуда очень много грузов поступает в Украину. Особенно военных грузов! У румын еще работают некоторые военные заводы по производству вооружения и боеприпасов", – возмущался Горган Макарову.
Горган "контролирует ситуацию в армии" Молдовы
Информация, найденная в переписке Горгана, свидетельствует о том, что у него остались связи и информаторы в Министерстве обороны. На Москву он работал, похоже, по идейным убеждениям: призывал "очистить Молдову от фашистских мерзавцев" и утверждал, что там все готово к приходу российской армии.
"Я всю ситуацию в армии держу на контроле... Здесь, на радость, нет "Азова" и других нацформирований, а с политиками разберемся быстро", – говорил Горган.
Впрочем, в июле 2023 года из Молдовы выгнали всех российских дипломатов. Горган перестал общаться с Макаровым и вместо этого успел устроиться в представительство ООН по делам беженцев в Кишиневе. Там, к слову, ведут учет беженцев из Украины.
В странах Европы продолжается шпионская война
- Российское ГРУ активно работает по миру. И хотя Россия в последнее время потеряла значительное количество своих агентов, но она продолжает работать из "нейтральных" или дружественных стран, в частности, Швейцарии, Австрии и Сербии.
- Так, недавно в Норвегии разоблачили массовую работу российских шпионов, которые готовить диверсии против объектов критической инфраструктуры. Говорят, они пытались разоблачить планы Норвегии, как действовать при чрезвычайных ситуациях.
- Швейцарская разведка также фиксировала активизацию российских шпионов в европейских странах, а президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия может готовить теракты в Швейцарии, чтобы сорвать Саммит мира. Сами швейцарские спецслужбы говорят, что треть всех российских дипломатов в стране могут быть шпионами.
- Требовала от России немедленно прекратить шпионаж и Германия. Там, кстати, в апреле разоблачили российских шпионов, которые планировали взрывы на военных объектах. Один из арестованных был кадровым сотрудник ГРУ.