Погибли в Донецкой области в один день: Львовщина попрощалась с братьями Игорем и Романом Трушами

Украина продолжает терять своих лучших воинов на войне. В боях за независимость Родины погибли двое родных братьев со Львовщины.

Защитники из села Новоселки-Опарские погибли в один день. Об этом сообщили в Новоселко-Опарском старостинском округесо.

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Защитников мобилизовали в августе 2024 года

Старшему Игорю Трушу было 38 лет, а его младшему брату Роману – 28. Воины погибли 18 октября во время российского минометного обстрела в городе Часов Яр Донецкой области.

В среду, 23 октября, с воинами попрощались. В родном селе их встречали на коленях и с флагами. Похоронили защитников на аллее Героев.

Староста округа Эмилия Яруш рассказала, что Игоря и Романа мобилизовали в августе 2024 года. Они воевали в составе 24 ОМБр имени короля Даниила.

Ровно два месяца они были на фронте... Были очень добрыми, воспитанными. Работали вместе с мамой в фермерском хозяйстве "Запад-птица" в Пустомытах,

– сообщила Эмилия Яруш.

У старшего Игоря остались жена и двое малолетних детей, а младший Роман создать свою семью не успел. В скорби также остались мама павших воинов и средний брат.

"Выражаем слова соболезнования нашей учительнице Татьяне Труш и ученице второго класса Яне Труш: они потеряли мужа и отца. Склоняем головы перед мамой, которая отдала самое ценное в своей жизни – сыновей. Силы и терпения всей семье, пусть Бог поможет пережить эту страшную потерю... Вечная память вам, наши Герои!" – написали в Новоселко-Опарской школе.

На Львовщине попрощались с погибшими братьями / Фото Новоселко-Опарского старостинского округа

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким Игоря и Романа Трушей. Светлая память!