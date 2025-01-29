Еще один городской голова Львовщины получил штраф из-за проблем с мобилизацией

На Львовщине в очередной раз оштрафовали городского голову за несоблюдение мобилизационных планов. Игорь Яворский, мэр Борислава, не согласен с административным решением.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его комментарий "Нromadske". Он готовится обжаловать штраф в суде.

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Во Львовской области продолжают составлять протоколы на городских голов из-за якобы невыполнения планов мобилизации. После мэра Дрогобыча административную ответственность за срыв мобилизационных мероприятий возложили на городского голову Борислава Игоря Яворского.

По словам Яворского, на него составили протокол, на основе которого вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Однако он не согласен с этим решением и планирует обжаловать его в суде.

Я написал свои возражения. Не согласен с этим протоколом и постановлением. Соответственно, готовлю представление в суд, буду обжаловать. Думаю, суд расставит точки над i,

– заявил мэр Борислава.

Конкретные детали документации Яворский не разглашает, ссылаясь на то, что эта информация имеет ограниченный доступ.

Напомним, что 28 января стало известно о штрафе мэра Дрогобыча Тараса Кучмы в размере 36 тысяч гривен за проблемы с мобилизацией в городе. Кучма также заявил, что не имеет полномочий ТЦК и намерен обжаловать штраф в суде. Аналогичные наказания получили мэры Трускавца, Сходницы и Меденич.

К тому же в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об уголовной ответственности представителей ТЦК и ВВК за нарушение порядка мобилизации. Это может существенно изменить подход к ответственности должностных лиц в контексте мобилизационной кампании.