Во Львове похоронили ученого Игоря Юхновского

Во Львове 28 марта попрощались с академиком Игорем Юхновским. Он был почетным гражданином города и Героем Украины.

Община прощалась с Игорем Юхновским на площади Рынок. На здании городской Ратуши вывесили баннер с портретом Героя.

Смотрите также Умер академик и почетный гражданин Львова Игорь Юхновский

Во Львове похоронили Игоря Юхновского

Известный общественный и политический деятель Игорь Юхновский умер 26 марта в возрасте 98 лет во Львове. Панихида состоялась в Покровском кафедральном соборе ПЦУ во Львове.

На прощании присутствовало много политиков и общественных деятелей.

Как Игоря Юхновского провели в последний путь: видео

Игорь Юхновский – первый вице-премьер-министр Украины в 1992 – 1993 годах, физик-теоретик, основатель львовской школы статической физики и фронтовик Второй мировой войны.

А также народный депутат Украины четырех созывов, в первую каденцию возглавлял парламентскую оппозицию, Народную раду. При президентстве Виктора Ющенко Юхновский руководил Украинским институтом национальной памяти.

В 2005 году академику Игорю Юхновскому присвоили звание Героя Украины. Он работал ученым до последних дней жизни.

"Не говори, что плохо, а говори, как сделать лучше". Это принцип, по которому жил и работал Игорь Юхновский, и которому научил сотни своих учеников... Игорь Рафаилович уже в лучшем мире, но его мудрость, взвешенность и вера в сильную, самостоятельную и образованную Украину – навсегда с нами. Светлая память светлому человеку,

– написал председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Похоронили Игоря Юхновского на Лычаковском кладбище в семейном склепе.

Львов попрощался с Юхновским: фото Львовская ОВА

В пятницу, 29 марта, Львов попрощается с еще одним известным земляком, военнослужащим и депутатом Андреем Антонищаком, который защищал Украину от российских оккупантов.

Чин похорон защитника начнется в 11:00 в Гарнизонном храме свв. апп. Петра и Павла, в 11:30 состоится городская церемония прощания на площади Рынок. Похоронят воина на Лычаковском кладбище.