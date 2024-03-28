Громада прощалася з Ігорем Юхновським на площі Ринок. На будівлі міської Ратуші вивісили банер із портретом Героя.
Дивіться також Помер академік та почесний громадянин Львова Ігор Юхновський
У Львові поховали Ігоря Юхновського
Відомий громадський і політичний діяч Ігор Юхновський помер 26 березня у віці 98 років у Львові. Панахида відбулася в Покровському катедральному соборі ПЦУ у Львові.
На прощанні було присутньо багато політиків та громадських діячів.
Як Ігоря Юхновського провели в останню путь: відео
"Не говори, що погано, а кажи, як зробити краще". Це принцип, за яким жив та працював Ігор Юхновський, і якого навчив сотні своїх учнів... Ігор Рафаїлович уже у кращому світі, але його мудрість, виваженість і віра у сильну, самостійну й освічену Україну – назавжди з нами. Світла пам'ять світлій людині,
– написав голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Поховали Ігоря Юхновського на Личаківському кладовищі у родинному гробівці.
Львів попрощався з Юхновським: фото Львівська ОВА
У п’ятницю, 29 березня, Львів попрощається з ще одним відомим краянином, військовослужбовцем та депутатом Андрієм Антонищаком, який захищав Україну від російських окупантів.
Чин похорону захисника розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, об 11:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають воїна на Личаківському кладовищі.