Приказал применять химическое оружие против Сил обороны: СБУ сообщила подозрение генералу России

СБУ заочно сообщила о подозрении российскому генералу-лейтенанту Игорю Кириллову. Оккупант приказал применять химическое оружие против Сил обороны Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины. Досудебное расследование в отношении преступлений, которые совершил россиянин, продолжается.

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Как российский генерал Кириллов совершал преступления против ВСУ

По данным СБУ, Игорь Кириллов является начальником войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России. Именно он ответственен за массовое применение российскими войсками запрещенного химического оружия против Сил обороны на восточном и южном фронтах Украины.

По приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4,8 тысячи случаев использования врагом химбоеприпасов. В частности, речь идет о боевых гранатах "К-1", которые снаряжены ядовитыми веществами раздражающего действия – CS и CN,

– говорится в сообщении.

В службе отметили, что использование этих гранат запрещено Конвенцией о запрете разработки, производства, применения химического оружия и о его уничтожении.

Кроме того, в СБУ подчеркнули, что в течение полномасштабного вторжения России в военные госпитали и другие медучреждения Украины направлено более 2 тысяч военных Сил обороны с различными степенями химического отравления.

"В основном оккупанты используют боеприпасы с ядовитыми веществами в виде сбросов с FPV-дронов на пункты обороны украинских защитников. От приведения в действие гранат с химическим зарядом его ядовитые соединения поражают слизистые оболочки человека, прежде всего глаза и дыхательные пути", – объяснили в службе.

В частности, таким образом россияне пытаются заставить украинских воинов выходить из окопов под прямой огонь оккупантов.

По данным следствия, оккупанты применяют опасные химические вещества преимущественно на горячих направлениях боевых действий, где пытаются скрыть применение химсредств под плотным артиллерийским огнем.

СБУ идентифицировала на поле боя и передала процессуальным способом в международную Организацию по запрещению химического оружия российские гранаты с отравляющими веществами и соответствующие образцы почвы. Две лаборатории этого учреждения, которые действуют отдельно друг от друга, подтвердили соответствующие военные преступления России,

– отметили представители службы.

В конце концов на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Кириллову о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о военном преступлении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.