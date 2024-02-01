Глава МВД рассказал о важных переговорах с послом Германии: что обсуждали
Источник:Игорь Клименко
Захватническая война России против нашего государства продолжается, и мы нуждаемся в еще большем количестве вооружения и боеприпасов. Поэтому, глава МВД встретился с послом Германии в Украине, чтобы обсудить этот вопрос.
Глава ведомства Игорь Клименко также отметил, что МВД является чрезвычайно важной составляющей в обороне Украины. По его словам, сейчас на фронте находится практически четверть всего штата министерства.
Смотрите также Все 27 лидеров ЕС согласовали 50 миллиардов евро помощи для Украины
Глава МВД встретился с послом ФРГ
Как сообщил Клименко, вместе с Чрезвычайным и Полномочным послом ФРГ в Украине Мартином Егером был обсужден вопрос о дополнительном вооружении для нашего государства.
В частности, чиновники говорили о ситуации с безопасностью в Украине и участие подразделений МВД в отражении атак врага.
Германия уже передала более 40 авто для пограничников, 6 машин механизированного разминирования, для Экспертной службы МВД. Спецоборудование, реактивы и расходные материалы для проведения ДНК-исследований,
– рассказал Клименко.
Он также отметил, что в ведомстве четко учитывают и тщательно контролируют всю предоставленную Украине помощь.
По словам главы МВД, еще одним аспектом совместной работы является оформление паспортов для украинцев в Германии. Говорится, что за год в немецких представительствах ГП (Государственное предприятие – 24 Канал) "Документ" выдано почти 150 тысяч украинских документов.
В частности, там организован отбор ДНК-образцов для идентификации без вести пропавших граждан Украины.
Игорь Клименко выразил благодарность Мартину Егеру и правительству Германии за понимание потребностей органов безопасности нашего государства. Он также поблагодарил за существенный вклад в оборону Украины.
В Германии построят новый завод, который будет производить снаряды для Украины
- 30 января стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall планирует построить в Германии новый завод для производства боеприпасов. Снаряды с этого объекта будут поставляться и Украине.
- В частности, генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер отрицает обвинения в медленной поставке. По его словам, завод построят в "рекордно короткие сроки", чтобы обеспечить стратегическую безопасность поставок.
- В то же время поставки снарядов запланированы на 2025 год. Контракт рассчитан до 2029 года, а потенциальный валовой объем заказов составляет около 1,2 миллиарда евро.
- Кроме этого, Паппергер отметил, что в военных закупках многое изменилось к лучшему. Rheinmetall в 2023 году получила от федерального правительства заказ или рамочные соглашения на сумму более 10 миллиардов евро – для Бундесвера и Украины. По его словам, этом году эта сумма увеличится как минимум до 15 миллиардов.