"Был добрым и светлым человеком": погиб командир стрелкового отделения с Черниговщины

На войне из России погиб 50-летний Игорь Коленченко. Он был командиром стрелкового отделения.

Мужчина погиб на Торецком направлении фронта. Он имел звание младшего сержанта и командовал стрелковым отделением в одной из бригад ВСУ.

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Осталась жена и двое детей

Защитнику было 50 лет. Он родом из поселка Короп Новгород-Северского района. Он был добрым и светлым, трудолюбивым человеком.

В определенный период мужчина ездил на заработки, также трудился в Коропе: ставил насосные станции, проводил воду людям.

В 2023 году он пошел защищать Украину от вооруженной агрессии России. В рядах ВСУ был командиром стрелкового отделения стрелковой роты.

Его жизнь оборвалась 12 июля во время выполнения боевого задания вблизи города Торецк Донецкой области.

У воина остались жена, дочь и сын. Прощание состоялось 21 июля.

Редакциявыражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.