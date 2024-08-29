Нардеп Копытин от "Слуги народа" попал в ДТП, он получил переломы и травмы, –СМИ

По информации издания, народный депутат от "Слуги народа" Игорь Копытин попал в ДТП. Это произошло поздно вечером 28 августа на трассе Киев-Одесса.

В результате аварии нардеп получил многочисленные переломы, закрытую черепно-мозговую и другие травмы. Он был госпитализирован.

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Что известно о ДТП

По информации издания от источников в правоохранительных органах, ДТП произошло в 23:31 в городе Белая Церковь на 78 километре автодороги М-05 Киев-Одесса в направлении Киева.

Согласно информации, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado с номерным знаком КА3573МС наехал на бетонное препятствие.

Как выглядит место аварии / Фото "Украинской правды"

В результате аварии народный депутат Копытин, который находился на пассажирском сиденье, получил закрытую травму грудной клетки, закрытую травму живота и закрытый перелом костей предплечья правой верхней конечности. Он был госпитализирован в Белоцерковскую городскую больницу №2.

Водитель автомобиля также получил телесные повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом поясничного позвоночника. Он также был госпитализирован в ту же больницу.

Событие зарегистрировано в ЖЭО № 33299 Белоцерковского РУП ГУНП в Киевской области.

Обратите внимание! 24 Канал пытается связаться с правоохранительными органами, чтобы получить подтверждение этой информации.