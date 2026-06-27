Служил в полиции с 2016 года: на войне погиб Игорь Кульбаба

Украина потеряла ещё одного защитника. В результате попадания российского FPV-дрона погиб полицейский Игорь Кульбаба.

Об этом сообщили в полиции.

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Что известно о погибшем полицейском?

Игорь Кульбаба начал службу в патрульной полиции Тернопольской области в 2016 году, еще на этапе создания подразделения. По словам коллег, он был отзывчивым, искренним и общительным человеком, который ответственно выполнял свой долг.

Полицейский погиб при выполнении служебных и боевых задач в Херсонской области. Сердце защитника остановилось из-за попадания российского FPV-дрона.

Украинскому защитнику было всего 35 лет. У Игоря Кульбабы остались жена, годовалый сын и 9-летняя дочь.

Нет слов, которые могли бы успокоить эту боль. Мы помним. Мы не простим. Искренние соболезнования родным, друзьям и всем, кто знал Игоря. Навсегда 35. Навсегда в сердцах. Навсегда в строю,

– написали в полиции.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря Кульбабы. Светлая память!

Кого еще потеряла Украина?

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