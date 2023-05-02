Кто такой Игорь Танцура: биография генерала, о гибели которого соврал Пригожин

Игорь Танцура взял на себя командование Силами территориальной обороны ВСУ в мае 2022 года. До того, как вступить в должность, генерал-майор успел заработать авторитет опытного военного и получить от Президента орден Богдана Хмельницкого.

Сегодня, 2 мая, главарь вагнеровцев Евгений Пригожин соврал о якобы гибели Игоря Танцуры в Бахмуте. Спикер Сил ТРО опроверг вброс окупантов. 24 Канал публикует биографию генерал-майора Игоря Ивановича Танцуры.

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Что известно об Игоре Танцуре

Сразу заметим, что личной информации о генерал-майоре в открытом доступе достаточно мало, в частности, нет данных о детстве, юности и семье. Известно, что родился Игорь Иванович Танцура 26 апреля 1967 года в Черниговской области.

В то же время о военной деятельности Танцуры – сведений уже больше. До 2013 года Игорь Иванович имел звание полковника.

Военная карьера

В 2013 году Танцура занимал должность начальника 169 учебного центра Сухопутных войск ВСУ, тогда же – получил генеральское звание.

И уже через год, с начала войны, в 2014 году – организовывал работу штабов оперативно-тактических и оперативных группировок. Впоследствии возглавил штаб АТО, а с 2019 года – штаб Операции объединенных сил.

В мае 2022 года Танцура была назначена заместителем командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, а уже 15 мая 15 мая этого же года – генерал-майор стал Командующим Сил территориальной обороны ВСУ.

Танцура был одним из руководителей обороны Киева

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Танцура был одним из тех, кто отвечал за оборону Киева: занимал должность начальника штаба группировки войск обороны.

Обратите внимание! Танцор имеет большой военный опыт - был командиром взвода, командовал танковой бригадой, руководил 169-м учебным центром ВСУ "Десна" на Черниговщине, где занимался обучением и подготовкой военных.

Кроме того, участвовал в подготовке миротворческих контингентов под эгидой ООН и Международных сил по поддержке мира в Косово.

Награжден орденом Хмельницкого

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за верность военной присяге 2 мая 2022 года рога Игоря Танцура наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.