После вторжения Волобуев вернулся в Украину и стал на защиту ее независимости. Он помогает выгонять оккупантов с украинской территории.
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Бывший вице-президент "Газпромбанка" воюет в Украине
Игорь Волобуев родился в Сумской области, однако учился и работал мужчина в России. После полномасштабного вторжения Волобуев вернулся в Украину. С июня 2022 года он воюет в составе добровольческого формирования "Свобода России".
Мужчина заявил, что хочет с оружием в руках защищать украинскую землю. Он раскаивается и хочет отказаться от своего прошлого в России. Волобуев планирует оставаться в Украине до победы.
Награду от главнокомандующего ВСУ Игорь Волобуев получил еще 23 июля. "Золотой крест" получают личности рядового и сержантского состава за успешное выполнение боевых задач.
Служу украинскому народу,
– написал Волобуев и прикрепил фотодоказательство награждения.
Волобуеву вручили "Золотой крест" / Facebook Игоря Волобуева
Напряженная ситуация на фронте: что известно
- Украина прорвала первую линию обороны россиян на отдельных участках на юге. Это только первый этап, ВСУ пытаются закрепиться на позициях.
- Для дальнейшего продвижения Вооруженные Силы Украины уничтожают артиллерийские системы противника. Они являются фактором устойчивости обороны.
- Оккупанты увеличивают давление на Лимано-Купянском направлении – они пытаются продавить украинскую оборону, чтобы вернуть утраченные территории. Кроме этого, враг пытается наступать на Бахмутском направлении. ВСУ отбивают атаки.