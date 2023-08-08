Після вторгнення Волобуєв повернувся в Україну та став на захист її незалежності. Він допомагає виганяти окупантів з української території.
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Колишній віцепрезидент "Газпромбанку" воює в Україні
Ігор Волобуєв народився на Сумщині, проте навчався та працював чоловік у Росії. Після повномасштабного вторгення Волобуєв повернувся в Україну. З червня 2022 року він воює у складі добровольчого формування "Свобода Росії".
Чоловік заявив, що хоче зі зброєю в руках захищати українську землю. Він кається та хоче відмовитися від свого минулого у Росії. Волобуєв планує залишатися в Україні до її перемоги.
Відзнаку від головнокомандувача ЗСУ Ігор Волобуєв отримав ще 23 липня. "Золотий хрест" отримують особи рядового і сержантського складу за успішне виконання бойових завдань.
Служу українському народові,
– написав Волобуєв та прикріпив фотодоказ нагородження.
Волобуєву вручили "Золотий хрест" / Facebook Ігоря Волобуєва
Напружена ситуація на фронті: що відомо
- Україна прорвала першу лінію оборони росіян на окремих ділянках Півдні. Це лише перший етап, ЗСУ намагаються закріпитися на позиціях.
- Для подальшого просування Збройні Сили України знищують артилерійські системи противника. Вони є певним чинником стійкості оборони.
- Окупанти збільшують тиск на Лимано-Куп'янському напрямку – вони намагаються продавити українську оборону, щоб повернути втрачені території. Окрім цього ворог намагається наступати на Бахмутському напрямку. ЗСУ відбивають атаки.