Игорь Клименко – новый исполняющий обязанности министра МВД: краткая биография

После трагической гибели Дениса Монастырского, исполняющим обязанности министра внутренних дел Украины назначили руководителя Нацполиции – Игоря Клименко. Что известно о новом руководителе – читайте в материале 24 Канала.

В правительстве также сообщили, что после обсуждения с Верховной Радой будет представление назначения нового руководителя ведомства.

Внимание Игоря Клименко назначили исполняющим обязанности главы МВД

Биография Игоря Клименко

До назначения главой Нацполиции Игорь Клименко почти два года являлся заместителем Сергея Князева, пройдя долгий карьерный путь от психолога центра МВД и до ответственного за кадровое обеспечение в полиции.

Игорю Владимировичу Клименко 50 лет (родился 25 октября 1972 года). Родной город – Киев. Закончил Харьковский военный университет, служил в ракетной воинской части. Заочно окончил Одесский государственный университет и получил квалификацию – психолог.

В органах служит 25 лет. Начинал психологом Центра практической психологии Управления МВД в 1998 году, а уже через год стал старшим психологом. Далее был сотрудником Специального миротворческого центра.

В течение четырех месяцев в 2002-м году принимал участие в миротворческой операции на территории республики Югославия в Косово. Затем два года возглавлял отделение профессионального психологического отбора при Управлении МВД Украины в Харьковской области.

Через два года, в 2004 году, стал главным психологом центра практической психологии Департамента работы с персоналом МВД Украины, а еще через четыре – начальником.



Клименко занимался кадровым обеспечением МВД / Фото npu.gov.ua

С 2008 до 2015-го занимал различные должности в Департаменте кадрового обеспечения МВД Украины, в ноябре 2015 года его возглавил.

В 2014 году участвовал в антитеррористической операции на Донбассе. В этом же году окончил магистратуру Днепропетровского государственного университета внутренних дел по специальности "Правоведение".

Через пол года после назначения Сергея Князева главным полицейским Украины, Клименко стал его заместителем – начальником Департамента кадрового обеспечения. С марта 2018-го и до назначения главой Нацполиции был заместителем Князева. По совместительству работал преподавателем в Харьковском национальном университете внутренних дел.

Семья и имущество

У Игоря Клименко, согласно декларации, квартира в Киеве площадью 67 квадратных метров и два земельных участка в Бориспольском районе общей площадью более 1800 кв. м. Там же у Клименко недостроенный дом площадью почти 120 кв. м.

Жена Оксана Клименко имеет земельный участок в Житомирской области площадью 1500 кв. м.

На Клименко были зарегистрированы два авто: Mitsubishi Colt 2009 года и Lexus RX-350 2007-го. У его жены есть автобус TEMSA.

Награды Игоря Клименко