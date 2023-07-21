"Стрелковая взяли, но Гиркин пока на свободе": сеть разорвали мемы о задержании террориста
Российский террорист Игорь Гиркин с позывным "Стрелков" был задержан 21 июля и доставлен в суд. Украинцы в сети не заставили долго ждать, а потому мемы с задержанием Гиркина заполонили сеть.
Российского террориста обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности в Интернете. Следствие просит арестовать террориста.
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Народное творчество в действии
После мятежа Пригожина в России начали бороться со всеми "неугодными" кремлевскими властями. Гиркин довольно часто критиковал российские власти за "недостаточные усилия" в проведении так называемой "спецоперации", а Путина лично обвинял в слабости и нерешительности. Очевидно, кремлевскому режиму надоели вбросы Гиркина и был задержан.
Такое развитие событий очень развеселило пользователей в сети, поэтому твиттер буквально "взорвался" мемами по поводу задержания российского террориста. Некоторые шутили вроде того, что "Гиркина задержали, а Стрелков пока убежал". В сети начали даже строить "конспирологические теории" относительно задержания террориста, а некоторые даже посвящали стихи.
Больше мемов о задержании Гиркина – в галерее
К слову, начали в сети вспоминать и "известную" пословицу о лягушке и гадюке.
Начали шутить и о том, что после устранения всех, кто мог поддерживать восстание Пригожина, Путин может устранить и Шойгу.
Не смогли обойти украинцы и "меткие выражения" террориста Гиркина. Комментируя его задержание, в сети припомнили старые "рекомендации" от задержанного.
Мемы о Гиркине – больше в карусели
Задержание Гиркина: что известно
- Российские силовики забрали Гиркина из собственного дома около полудня 21 июля, а в квартире сотрудники следственного комитета провели обыск. Все это время сам Гиркин находился на допросе.
- По предварительным данным, задержание провели по заявлению экс-сотрудника ЧВК "Вагнер". Ему грозит до 5 лет заключения за экстремизм.
- Суд 21 июля арестовал Гиркина за "призывы к экстремизму". Его будут содержать под стражей в течение 2 месяцев.