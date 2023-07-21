"Стрелковая взяли, но Гиркин пока на свободе": сеть разорвали мемы о задержании террориста

Российский террорист Игорь Гиркин с позывным "Стрелков" был задержан 21 июля и доставлен в суд. Украинцы в сети не заставили долго ждать, а потому мемы с задержанием Гиркина заполонили сеть.

Российского террориста обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности в Интернете. Следствие просит арестовать террориста.

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Народное творчество в действии

После мятежа Пригожина в России начали бороться со всеми "неугодными" кремлевскими властями. Гиркин довольно часто критиковал российские власти за "недостаточные усилия" в проведении так называемой "спецоперации", а Путина лично обвинял в слабости и нерешительности. Очевидно, кремлевскому режиму надоели вбросы Гиркина и был задержан.

Такое развитие событий очень развеселило пользователей в сети, поэтому твиттер буквально "взорвался" мемами по поводу задержания российского террориста. Некоторые шутили вроде того, что "Гиркина задержали, а Стрелков пока убежал". В сети начали даже строить "конспирологические теории" относительно задержания террориста, а некоторые даже посвящали стихи.

Больше мемов о задержании Гиркина – в галерее

К слову, начали в сети вспоминать и "известную" пословицу о лягушке и гадюке.

Начали шутить и о том, что после устранения всех, кто мог поддерживать восстание Пригожина, Путин может устранить и Шойгу.

Не смогли обойти украинцы и "меткие выражения" террориста Гиркина. Комментируя его задержание, в сети припомнили старые "рекомендации" от задержанного.

Мемы о Гиркине – больше в карусели

Задержание Гиркина: что известно