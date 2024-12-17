Автор идеи "грязной бомбы": в ЦПД рассказали, чем "прославился" взорванный генерал Кириллов

17 декабря на одного российского военного преступника стало меньше. В Москве на Рязанском проспекте был ликвидирован генерал Игорь Кириллов.

Известно, что уничтожение Кириллова – работа СБУ. Ранее ведомство объявило генералу о подозрении в военном преступлении за приказ применять химическое оружие против Сил обороны Украины, передает 24 Канал со ссылкой на комментарий руководителя ЦПД в эфире телемарафона.

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Что известно о ликвидированном Кириллове

Игорь Кириллов – генерал-лейтенант радиационной и химической защиты вооруженных сил России.

Он одним из первых начал рассказывать об "американских биолабораториях в Украине". За военные преступления был под санкциями Великобритании и США.

По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, Кириллов был автором идеи создания "грязной бомбы" из отходов с атомной электростанции для того, чтобы совершить тот или иной теракт и обвинить в этом Украину.

К слову, в ВСУ заявили, что оккупанты применяют химические вещества против украинских военных. Сейчас уже 2 тысячи из них госпитализированы, есть по меньшей мере трое погибших.