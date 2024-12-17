Российские следователи выдвинули несколько версий убийства Кириллова

В Москве 17 декабря ликвидировали начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России генерала Игоря Кириллова. Российские следователи выдвинули версии его убийства.

Они рассматривают сразу несколько версий, как за ними могли следить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Версии убийства Игоря Кириллова

Российская полиция установила, что самокат со взрывным устройством поставили возле дома примерно в 4 утра 17 декабря.

Там говорят, что "подрывникам" нужно было следить в реальном времени, кто выходит из подъезда. Рассматривается несколько вариантов, как это могли сделать.

Одна из версий – слежка велась из арендованной квартиры напротив, а за ситуацией возле подъезда следили из бинокля.

"Сейчас следователи, вместе с сотрудниками охраны и управляющей компании, составляют список квартир, которые сдавались в аренду. Особое внимание уделяется жителям, которые заселились за последние два месяца", – пишут росСМИ.

Вторая версия – за подъездом следили с припаркованной машины во дворе.

Есть и третья версия – взлом камер жилого комплекса. Считают, что "подрывники" подключились к камерам дома, отследили генерала, а потом активировали взрывное устройство.

По предварительным данным следствия, взрывное устройство взорвали, используя радиосигнал.

Напомним, что источники 24 Канала в СБУ подтвердили, что ликвидация Кириллова – дело рук службы. Там отметили, что тот был военным преступником и "абсолютно законной целью". Генерал отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против ВСУ.

Такой бесславный конец ждет всех, кто убивает украинцев. Возмездие за военные преступления неизбежно,

– сообщил информированный источник в СБУ.