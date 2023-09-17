Игорь Колыхаев – в российском плену: в Красном Кресте рассказали о судьбе мэра Херсона
Источник:Суспільне
Весной 2022 года россияне похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева. Теперь Красный Крест официально подтвердил статус пленника.
После того, как весной россияне захватили Херсон, мэр Игорь Колыхаев не выехал из города и оставался вместе со своими людьми, пока оккупанты его не похитили и не вывезли в неизвестном направлении.
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Мэр города – в списке пленных
Больше года судьба городского головы была неизвестна. Однако в сентябре 2023 года ситуация прояснилась.
По словам сына Колыхаева Святослава, его отец находится в плену. Эту информацию подтвердил международный комитет Красного Креста.
Там сообщили, что российская сторона подала Игоря Колыхаева в список пленных. Он находится на территории России.
Где именно и состояние его здоровья не уточнили. Также обновился его статус в личном кабинете координационного штаба,
– заметил сын.
Раздражал оккупантов, потому что остался верен Херсону и Украине
Игорь Колыхаев был до последнего в оккупированном городе. Он обращался к херсонцам с призывом не поддаваться российской пропаганде и ждать освобождения. Колыхаев распространял месседжи, что Херсон – это Украина. Мэр заявлял, что останется верен своему городу.
За время его руководства в Херсоне, уже находившемся под временной оккупацией, на мэрии вывешивали украинский флаг, намекая врагу, что он здесь надолго не задержится.
Спокойствие. Аналитика. Патриотизм. Характер. Только так мы сможем победить,
– писал мэр.
25 апреля оккупанты захватили здание мэрии. Работники покинули здание, последним из него вышел Колыхаев.
А 28 июня стало известно, что несокрушимого мэра похитили. Когда тот выходил из собственного автомобиля у одного из коммунальных предприятий, его задержали работники росгвардии и ФСБ.
На предприятии россияне провели обыск – перерыли документы и забрали жесткие диски с информацией из компьютеров. Самого Колыхаева посадили в автобус и увезли в неизвестном направлении.