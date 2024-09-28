Приехал помочь пострадавшим: что известно о полицейском, которого убили россияне в Сумах

Россия в Сумах утром 28 сентября ударила по двум больницам города. После первого удара по больнице на место прибыли спасатели и полиция и враг ударил второй раз.

К сожалению, в результате удара россиян погибло 9 человек, еще 12 – получили ранения различной степени тяжести. У полиции Сумской области рассказали, что в результате удара погиб полковник полиции Игорь Поладич, который 20 лет посвятил службе в органах внутренних дел.

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Что известно о погибшем правоохранителе

Сегодня утром (28 сентября – 24 Канал) российские террористы нанесли повторный авиационный удар по областному центру, когда на место происшествия уже прибыли полицейские. В результате атаки смертельное ранение получил начальник сектора кадрового обеспечения Сумского районного управления полиции Главного управления полиции Сумской области полковник полиции Игорь Поладич,

– заявили в полиции.

Там рассказали, что Игорь Поладич более 20 лет жизни посвятил службе в органах внутренних дел.

"Во время полномасштабного вторжения российских вооруженных сил в Украину до последнего вздоха выполнял свои профессиональные обязанности", – отметили в ведомстве.



В Сумах погиб правоохранитель / фото полиции

Игорю Поладичу было только 43 года. У него осталась семья – жена, сын и дочь, а также мать.

Добрым, искренним, положительным – именно таким Игорь останется в памяти коллег,

– отметили правоохранители.

Они выразили искренние соболезнования родным погибшего.

"Навсегда в наших сердцах! Вечная память тебе, Герою!" – отметили в ведомстве.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким Игоря Поладича. Вечная память Герою.

В Сумах 29 и 30 сентября объявили двухдневный траур по погибшим.

Циничная атака россиян по Сумах / фото ОВА

Кстати, Россия уже во время эвакуации людей во второй раз цинично ударила "Шахедом".