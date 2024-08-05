Что не так с попыткой Запада управлять эскалацией войны

Думаю, уже все в Украине увидели эффектные кадры поражения российского аэродрома в Ростовской области и длительной детонации боекомплекта, который уже не полетит на территорию Украины. Удачная операция была проведена ВСУ и спецслужбами с использованием чисто отечественного оружия, что лишь больше подчеркивает эффективность последнего.

Игра в иллюзию контроля

В то же время на этом фоне возникают новые вопросы. В частности, по использованию западного оружия для поражения военных целей на территории России. Украинские дроны прилетели на российский военный аэродром, выжгли там все. И что дальше? И ничего. Чтобы изменилось, если бы туда же прилетели американские ракеты? Ответ очевиден – ничего.

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Недавно было подтверждено, что первые самолеты F-16 уже в Украине. Те самые, о которых так много кричали россияне относительно "красных линий" и даже пытались применить ядерный шантаж. Мол, эти самолеты могут быть носителями ядерного оружия, а потому россияне будут рассматривать их как "ядерное оружие". Ну вот, они есть. И что дальше? А ничего.

Вообще, все эти "красные линии" придумывают сами западные партнеры Украины, пользуясь какими-то собственными, загадочными рекомендациями. Нельзя наносить удары по территории России в ее международно признанном формате? Но россияне объявили об аннексии нескольких регионов Украины, а по ним наносить удары можно. Где здесь логика? Выносить российское ПВО в Крыму можно, а где-то в российской глубинке – нельзя. Это россияне сами так сказали или американцы вместо них придумали?

США продолжают играть в "иллюзию контроля". Мол, они – великая сверхдержава, которая не участвует в "конфликтах", а лишь наблюдает сверху, контролируя, чтобы стороны "не выходили за рамки".

Но мир, в котором это работало, уже мертв. Россияне подписывают пакты по безопасности с КНДР, обмениваются технологиями с северокорейцами и иранцами. Кстати, иранские политики объявили "неофициально", что уже имеют ядерное оружие. "Деэскалация" никогда не была настолько эффективной.

"Деэскалация" умерла. Потому что она может работать только тогда, когда ты контролируешь все трубы, которые ведут в бассейн. Если ты перекроешь одну трубу, а другую – оставишь открытой, то бассейн перельется. Какая может быть "деэскалация", если США с союзниками не смогли решить две банальные задачи:

перекрыть для россиян пути получения западных технологий;

ограничить для них возможности зарабатывать деньги на нефти.

В "Охматдет" попала ракета, в которой одна из ключевых деталей была изготовлена в США. Даже здесь "деэскалация" не работает. Так о какой деэскалации в отношении Украины можно говорить? "Деэскалация" одной стороны – это просто создание условий для ее поражения и победы другой стороны.

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Запад был "контужен" ближневосточным конфликтом

Возвращаясь к проблеме "управления эскалацией". Она происходит не из какого-то особого страха перед россиянами. Я в этом убежден. Здесь логика немного другая, и ее администрация США сформулировала давно. Украина "не должна потерпеть поражение". Победы, очевидно, тоже получить не должна. Для примера возьмем ситуацию с наступлением россиян в Харьковской области весной этого года.

Как только оно началось, то сразу оказалось, что бить американским оружием по территории России можно. Это не привело ни к ядерной войне, ни к чему. Но нельзя бить слишком далеко. Например, по аэродромам.

Логика здесь понятна. Американцы испугались, что украинцы потерпят поражение, а потому сняли ограничения. Но так, чтобы сугубо не потерпеть поражение, но, не дай Бог, не думать о победе.

Очевидно, в Белом Доме надеялись в таком формате дотянуть до состояния, когда все окажутся неспособными воевать и согласятся на какую-то заморозку, которую можно будет подать как "суверенную волю украинцев". Однако на практике это не работает, потому что в реальном мире ничего и никто уже не контролирует.

Война давно вышла за пределы украино-российского противостояния. Ближний Восток, Корейский полуостров и даже африканское государство Мали. Контролировать все это – невозможно. Придумать формат, в котором реально можно будет "управлять конфликтом", – тоже невозможно.

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Я понимаю, что западная дипломатия была серьезно "контужена" ближневосточным конфликтом. Там постоянно войны, но короткие, которые ничего не решают и прекращаются до новых войн, которые тоже ничего не решают. Там вечные, нерешаемые территориальные споры, а потому каждая война лишь фиксирует какие-то линии фронта, а не реальные стабильные границы.

Почему деэскалация не работает

Однако здесь не Ближний Восток. Здесь уже все гораздо дольше, кровавее и масштабнее. Здесь ваши "деэскалации" просто не работают. Как бы вы ни хотели договориться с россиянами, к которым многие политики на Западе испытывают явную "имперскую солидарность".

Есть российская сторона. Куча денег. Куча ресурсов. Стада дегенератов, которых можно призывать в армию. Реальные союзники, у которых есть мощные военные экономики и нет никаких ограничений в ведении войны.

Куча денег. Куча ресурсов. Стада дегенератов, которых можно призывать в армию. Реальные союзники, у которых есть мощные военные экономики и нет никаких ограничений в ведении войны. Есть украинская сторона. Всего гораздо меньше. Еще и глупые ограничения по использованию оружия, которое предоставили украинцам для самообороны. Ну то есть вы берете сторону, у которой ситуация заранее хуже, и делаете ее еще хуже путем ограничений. Это так они "управляют эскалацией".

Словом, других вариантов, чем снимать любые ограничения, у Запада не будет. Нет, конечно может быть, что их план – вырастить себе еще более сильного врага, но мы пока не будем его рассматривать.

А для этого, в свою очередь, надо наконец начать большое переселение из "мира розовых пони" в реальность, которая, конечно, не такая приятная, но значительно полезнее для принятия нужных решений.