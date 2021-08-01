Игрок украинской киберспортивной команды Костылев s1mple назвал Крым "российским"

Игрок украинской киберспортивной команды na'vi Александр s1mple Костылев попал в скандал. Он заявил, что считает оккупированный Крым российским.

Во время стрима геймеру поступил вопрос "Крым украинский или российский. Костылев на английском языке четко ответил, мол, "российский".

Читайте также Британская компания-перевозчик использует карту Украины без Крыма

В сети опубликовали видео комментария.

Похожие скандалы: что известно

На официальном сайте Олимпийских игр-2020 в Токио опубликовали карту, на которой между Украиной и полуостровом была проведена граница. Позже ситуацию исправили и заявили, что это была "досадная ошибка".

Украинский онлайн-сервис Hotline в мае опубликовал карту Украины без временно оккупированного полуострова. Компания таки извинилась и подчеркнула, что Крым – это Украина.

30 июня в скандал попал Киевский железнодорожный вокзал. Там продавали российский журнал, в котором на опубликованной карте оккупированный полуостров Крым изобразили в составе России.

Костылева называют главной звездой команды NA'VI. Его карьера началась еще в 2013 году. s1mple побывал также в командах Lan Dodgers, A-Gaming, Courage Gaming.