Игрок украинской киберспортивной команды Костылев s1mple назвал Крым "российским"

1 августа 2021 , 15:02
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Источник:

телеграм-канал "Катарсис"

Игрок украинской киберспортивной команды na'vi Александр s1mple Костылев попал в скандал. Он заявил, что считает оккупированный Крым российским.

Во время стрима геймеру поступил вопрос "Крым украинский или российский. Костылев на английском языке четко ответил, мол, "российский".

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В сети опубликовали видео комментария.

Обратите внимание! Костылева называют главной звездой команды NA'VI. Его карьера началась еще в 2013 году. s1mple побывал также в командах Lan Dodgers, A-Gaming, Courage Gaming.

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Автор: Ольга Музика