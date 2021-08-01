Игрок украинской киберспортивной команды Костылев s1mple назвал Крым "российским"
1 августа 2021 , 15:02Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Катарсис"
Игрок украинской киберспортивной команды na'vi Александр s1mple Костылев попал в скандал. Он заявил, что считает оккупированный Крым российским.
Во время стрима геймеру поступил вопрос "Крым украинский или российский. Костылев на английском языке четко ответил, мол, "российский".
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В сети опубликовали видео комментария.Обратите внимание! Костылева называют главной звездой команды NA'VI. Его карьера началась еще в 2013 году. s1mple побывал также в командах Lan Dodgers, A-Gaming, Courage Gaming.
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