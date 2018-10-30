Игры "патриотов": кто и почему блокирует принятие закона о новых избирательных правилах

Вскоре исполнится ровно год с момента принятия нового избирательного кодекса. В начале ноября 2017-го свое "да" документу (несмотря на обещания чуть ли не каждой политической силы, представленной в парламенте, кардинально изменить правила избирательной гонки) сказали только 226 нардепов.

Это количество голосов – минимальный порог, необходимый для того, чтобы включить зеленый свет документу, в который внесено беспрецедентное количество поправок – 4400.

Читайте также: Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы

Очень показательный нюанс, который демонстрирует цинизм современной украинской политики: без поддержки оппозиционных фракций законопроект не был бы принят вообще, поскольку пропрезидентская фракция БПП всячески саботировала этот процесс. И это несмотря на то, что именно Президент Порошенко, когда еще был кандидатом на главный пост в стране, бил себя в грудь, обещая всячески содействовать скорейшему принятию нового кодекса, который кардинально изменит правила гонок и позволит если не искоренить, то по крайней мере минимизировать уровень политической коррупции.



Главные даты избирательного процесса-2019 в Украине: инфографика

Похожие заявления на внеочередных выборах в 2006 году озвучивали ли не все политические силы в Верховной Раде. Почему же избирательный виз (а кодекс принят только в первом чтении) движется со страшным скрипом, если не сказать, что он застрял в грязи?

Новый закон о выборах: примут или нет

Перед тем, как попытаться дать ответ на этот вопрос, заметим, что по состоянию на ноябрь прошлого года, пока у занятых другими делами нардепов к избирательному кодексу никак не доходили руки, проект закона ждал решения своей судьбы более двух лет (!). Сейчас специально созданная в парламенте рабочая группа, в которую вошли не только представители парламентских фракций, но и общественные деятели, рассмотрела только половину предложенных поправок.

Читайте также: Какие методы используют политики для манипуляции на выборах

Для рассмотрения этого законопроекта во втором чтении нет никакой сокращенной процедуры. Иначе говоря, каждая поправка будет рассматриваться индивидуально. Это касается даже тех поправок, которые рабочая группа рекомендовала отклонить. То есть, парламентариям даже при большом желании придется изрядно попотеть, а у них сейчас есть гораздо более важные дела. Нет, речь идет не о болезненных социальных вопросах или прочем. Не секрет, что де-факто избирательная кампания уже стартовала, и мнения депутатов сосредоточены на личном политическом будущем, а не на таких "мелочах", как военные действия на Востоке страны, тотальное обнищание украинцев, массовый выезд наших соотечественников за границу... Словом, этот, мягко говоря, тревожный список можно продолжать и продолжать.

Не нужно быть провидцем, чтобы спрогнозировать: следующие выборы, вероятнее всего, будут проходить по старым правилам, а это означает, что качество нашего парламента, от которого прямо и косвенно зависит и благосостояние людей, не изменится к лучшему,

– комментирует политолог Алексей Павелко.

В целом, по мнению экспертов, ключевым камнем преткновения на пути принятия нового избирательного кодекса является то, что утвержденный в первом чтении документ предусматривает норму, в которой предлагается отправить на свалку истории мажоритарную составляющую. Именно пресловутая "мажоритарка" является источником тотальной политической коррупции, метастазами которой пронизаны буквально все сферы жизни, констатируют профильные специалисты.

Кому и почему новое избирательное законодательство, как кость в горле

Новый избирательный кодекс предусматривает отмену мажоритарной составляющей и переход к голосованию по открытым региональным спискам. При таких условиях избиратель будет голосовать не за саму партию "оптом", но и за отдельных ее представителей в списке.

Таким образом побеждают не те "списочники", которые были вписаны на первые места, а кандидаты в депутаты в соответствии с их рейтингом и популярностью у избирателей. При таких условиях председатель партии не может повлиять на место кандидата в списке, и продажа мест в ней станет абсолютно бессмысленныой. Лидер партии также баллотируется по одному из избирательных округов, то есть в дальнейшем подтверждает свой авторитет и способность принести максимальное количество голосов членов партии, которая его избрала своим руководителем.

Читайте также: Выборы президента: как узнать все о кандидатах

Очевидно, что такая формула абсолютно невыгодна представителям "Народного фронта" и БПП, и ответ на вопрос "почему?" лежит на поверхности. Электоральные показатели этих политических сил оставляют желать лучшего, поэтому подавляющее большинство "фронтовиков" и Блока Петра Порошенко вынашивают планы зайти в парламент следующего созыва именно благодаря баллотированию в мажоритарных округах, потому что мало кому хочется стать пассажиром властного "Титаника". Чтобы не остаться у разбитого властного корыта, представители парламентского большинства (сомнительного с точки зрения закона) всячески блокируют рабочую группу, миссия которой – рассматривать новый избирательный кодекс.

Не буду лукавить: заседание рабочей группы напоминают игру в наперстки, и это очень обидно, потому что при таких подходах Украина еще долго будет находиться в политическом болоте, а украинцев будут признавать самой бедной нацией среди европейских государств,

– комментирует ситуацию "off record" нардеп от БПП.

Выборы президента: что может измениться

Попутно отметим, что новый кодекс предусматривает еще одну новацию, которая является весьма показательным штрихом к общей картине, что касается уже выборов гаранта Конституции. В частности, традиционную процедуру сбора подписей граждан в поддержку кандидатов в президенты предлагается заменить сбором подписей лиц, имеющих представительский мандат. То есть, для того, чтобы стать претендентом в президенты, нужно собрать не менее 300 подписей, но незаурядных граждан, а депутатов Верховной Рады и депутатов местных советов в не менее чем двух третях регионов Украины.

Можно ли в таких условиях говорить о равноценной конкуренции во время выборов? К примеру, сейчас оппозиционные политические силы, которые имеют достаточно серьезную поддержку в регионах, могут собрать необходимое количество голосов, а каким образом они заручатся поддержкой конституционного большинства в ВР? Это – с одной стороны. С другой, в руках у действующей власти есть козырь – пресловутый административный ресурс, и нужно быть наивным, чтобы поверить в то, что она не вытащит его из кармана в нужный момент.

Что не так с проходным барьером

Но вернемся к парламентским выборам. Еще одним спорным пунктом нового избирательного кодекса является проходной барьер для партий, который сейчас составляет 5%. В кодекс заложили показатель в 4%. Этот порог на фоне стремительного падения рейтинга провластных политических сил вполне может одолеть нынешняя оппозиция, представленная различными политсилами с абсолютно полярными идеологическими взглядами. Это прекрасно понимают во властных кабинетах, а кому, спрашивается, хочется иметь в будущем парламенте "непослушных" депутатов?

Читайте также: "Покращення" процедуры прописки: реформа или нарушение прав человека?

Хочешь в парламент – ищи 2 миллиона

Еще одно "ноу-хау": к выборам предлагается допускать только те партии, которые внесут залог в 2 миллиона гривен. Если за партию отдадут свои голоса хотя бы 2% избирателей, деньги вернут. Нет? В таком случае деньги останутся в ЦИК.

Каким образом действовать в условиях, когда за принятый в первом чтении избирательный кодекс в парламенте не находится необходимого количества голосов? Главная идея – принять отдельный закон, специально под выборы-2019. Казалось бы – садитесь и договаривайтесь, было бы желание, но нет... И это при условии, что выбор есть, поскольку в Верховной Раде сегодня зарегистрировано семь соответствующих законопроектов.

Что предлагают нардепы

Так, к примеру, "фронтовик" Леонид Емец предлагает пропорциональную систему с открытыми списками, в которых будет учитываться не только поддержка кандидата избирателями, а и порядковый номер кандидата в списке.

Экс-глава Комитета избирателей Украины, нардеп от РПЛ Игорь Попов в соавторстве с Сергеем Лещенко и Виктором Чумаком предлагают проводить парламентские выборы 2019 года по пропорциональной системе, без мажоритарки, по открытым спискам.

Проект группы депутатов от "Батькивщины" предлагает пропорциональную систему для партий, пятипроцентный проходной барьер, закрепление по 5 кандидатов от партии для каждого региона.

Документ от "Самопомочи" предусматривает пропорциональную систему для партий, но не только в общегосударственном округе, но и в региональных избирательных списках.

Бывший "регионал" Евгений Мураев предлагает сохранить смешанную систему выборов, при которой позволить участвовать как партиям, так и блокам, а на пропорциональной основе сделать открытые списки и закрепить кандидатов по региональным округам.

Нардеп Сергей Каплин в своем законопроекте также предлагает пропорциональную систему с разрешением баллотироваться не только политическим партиям, но и блокам.

Совместный проект авторства ряда депутатов от БПП и мажоритарщиков предлагает проводить выборы полностью по мажоритарной системе.

Вместо выводов

Нужно быть наивным, чтобы поверить в то, что хотя бы какой-то из вышеперечисленных документов будет принят в ближайшее время, поскольку в них содержатся нормы, ради одобрения которых нужно садиться и договариваться, а это в нынешних условиях похоже на фантастику. И этот "фантастический сериал", судя по всему, очень импонирует народным избранникам, которые по разным причинам постоянно включают кнопку pause и прекрасно понимают, что затягивая с рассмотрением этого вопроса, Украина теряет драгоценное время, а вместе с ним – воплощение качественных изменений не на словах, цену которым мы прекрасно знаем...

Читайте также: Эксперт рассказал, как благодаря упрощенной "прописке" могут происходить манипуляции на выборах