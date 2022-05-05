Их не выбили, оккупанты на "Азовстали", – защитники Мариуполя о тяжелых боях на заводе

Российские оккупанты уже третьи сутки, как прорвались на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе. Их не выбили, захватчики до сих пор там.

Перед тем звучали заявления, будто бы оккупантов выбили. Однако это не так, заявил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь, позывной – "Калина".

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Еще раз: никто никого не выбил, они (россияне – 24 канал) на заводе. Идут тяжелые бои,

– повторил Калина.

Что этому предшествовало

Советник главы ОП Алексей Арестович сказал, что российские войска 4 мая вошли на территорию "Азовстали", но были выбиты нашими защитниками. Однако он сразу добавил, что эту информацию власти еще уточняют.

Было известно, что на территории продолжаются бои, но уровень их продвижения устанавливался.