Их нет, – Буданов об иранских дальнобойных ракетах

Несколько дней назад в издании Reuters вышел материал, в котором утверждается, что Иран передал России сотни баллистических ракет. Кирилл Буданов рассказал, известно ли что-нибудь об этом украинской разведке.

Сегодня, 25 февраля, в нашей стране проходит большой форум "Україна.2024" с участием всех представителей политического и военного руководства страны. В мероприятии принял участие также и глава ГУР Кирилл Буданов. Журналисты поинтересовались у разведчика, правда ли то, что Москва уже получила дальнобойную баллистику от Тегерана. Что сказал генерал, передает 24 Канал.

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Поставляет ли Иран России баллистику

Глава Главного управления разведки Буданов четко заявил, что Москва не получила от иранцев баллистические ракеты.

Их нет. Это все не соответствует действительности,

– коротко резюмировал разведчик.

Кроме того, он также прокомментировал использование врагом северокорейских ракет. Буданов подтвердил, что противник действительно применил несколько ракет из КНДР. Впрочем, россияне не получали от Пхеньяна это вооружение в масштабном плане.

Что предшествовало

На этой неделе у Reuters вышла публикация, в которой говорится, что Иран еще в начале января начал поставки в Россию дальнобойных баллистических ракет Fateh-100. Ссылаясь на анонимные источники, издание утверждает, что состоялось уже 4 таких поставки, а в ближайшие недели их будет больше.

Журналисты написали, что страна – агрессорка на сегодняшний день якобы получила уже более 400 таких боеприпасов.

Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии от 300 до 700 километров. В материале отмечают, что часть вооружения в Россию переправили кораблем через Каспийское море, а другие – самолетом.

В ГУР отреагировали на информацию в СМИ. Там заявили, что ее проверят.

Между тем, в Белом доме уже опровергли заявления в Reuters. Там сказали, что пока нет подтверждений того, что Москва уже получила баллистику. В то же время добавили, что между странами продолжаются переговоры о возможных поставках.