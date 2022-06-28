Их очень тяжело сбивать, – в Воздушных силах перечислили самые опасные ракеты России

Украинская противовоздушная оборона постоянно уничтожает российскую авиацию. Однако во вражеской российской армии есть ракеты, которые очень тяжело сбивать.

Об этом 24 канала рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Он объяснил, почему ПВО срабатывает не в 100% случаев.

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По его словам, например, крылатые ракеты Х-101 или "Калибр" развивают скорость до 800 километров в час.

Мы видим запуск, знаем его примерный маршрут, высчитываем алгоритм. Хотя она может изменять его по маршруту. Все зависит от рельефа местности, также она может лететь в руслах рек. Так эту ракету сбить легче из-за того, что есть время на подготовку,

– отметил Игнат.

Однако такие сверхзвуковые ракеты, как "Оникс", Х-22, "Кинжал" - сбивать очень тяжело.

Во-первых, здесь дело времени – от запуска до попадания проходят считанные минуты;

во-вторых – их скорость более 3 тысяч километров в час.

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ВСУ нужны американские истребители

Для того чтобы эффективно противостоять российским оккупантам, Вооруженным Силам Украины нужны американские истребители F-15 и F-16. Это даст нам значительное преимущество над врагом в воздухе. Об этом заявили два украинских пилота с позывными "Мунфиш" и "Джус", которые учились в США.

Передачу американских истребителей ВСУ лоббирует американский актер Шон Пенн. По его словам, передача американских самолетов никак не чревата потенциальной эскалацией. В Украине ежедневно гибнут люди и только такая военная помощь способна остановить смерть, отметил Шон Пенн.

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