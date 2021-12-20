Их потери будут в разы больше, чем в 2014 году, – командующий ВМС о вторжении России

В случае открытого вторжения России на территорию Украины потери россиян будут в разы больше, чем в 2014 году. Риск полномасштабной атаки Москвы сохраняется последние 8 лет.

О потерях государства-агрессора при условии его нападения на Украину в интервью изданию рассказал контрадмирал, командующий Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа.

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Последствия возможной атаки России

Командующий ВМС отметил, что украинские власти не знают, какое решение в голове у Владимира Путина, однако Кремль может сделать что угодно. Дальнейшая эскалация реальна в течение последних 8 лет.

Неижпапа подчеркнул, что для России человеческая жизнь не имеет цены, там вообще нет каких-либо ценностей.

Потери (россиян – 24 канал) будут большими, чем в 2014 году. Гораздо большими. В разы,

– считает он.

В то же время когда Киев будет иметь больше оружия, больше технического ресурса, профессиональных достижений, то реализовать свой замысел в отношении Украины России будет сложнее.

По мнению Неижпапы, цена решения Путина о полномасштабной агрессии увеличивается с каждым годом. Ведь ВСУ 2014 и 2021-2022 годов – это разные вооруженные силы.

Возможна передача Украине американских ракет

Информацию о том, что США могут передать Украине ракеты класса "Гарпун", командующий ВМС не прокомментировал, пояснив, что это закрытая тема.

"Я знаю, что мы движемся вперед, и нас ничего с этого пути не собьет. Кто бы чего не хотел, в Украине уже сейчас есть ракетное оружие", – добавил Неижпапа. Он также заверил, что "будет еще".

Угрозу полномасштабного нападения России: коротко

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