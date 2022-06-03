Их самолеты падают, как дохлые мухи, – офицер 95 бригады о российской авиации

Украинский офицер Юрий Кочевенко рассказал, что в начале войны российская авиация чувствовала себя безнаказанной. Теперь же оккупанты боятся даже залетать на нашу территорию, не то чтобы стрелять.

Историю бойца 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады опубликовал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. Воин рассказал, как впервые попал под авиаудар.

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Россияне ошибочно считали авиацию своим преимуществом

Юрий раньше воевал на Донбассе, но там оккупанты авиацию не использовали. Поэтому впервые боевую команду: "Внимание, воздух!" офицер услышал 24 февраля 2022 года. Воин признался, что не понимал, чего ждать. В первые дни войны российская авиация чувствовала себя безнаказанной. Самолеты заходили на удобных для себя высотах и направлениях и наносили точные удары.

Российские военные считали авиацию одним из своих преимуществ. Они очень недооценили украинские силы противовоздушной обороны.

В первые же дни российская пропаганда быстро рапортовала о том, что украинская ПВО и авиация уничтожены. Сейчас враг со своими самолетами буквально жмется где-то на предельных высотах, на предельной дальности, потому что он нашей ПВО просто "закошен". Их самолеты падают, как дохлые мухи,

– рассказал Кочевенко.



Юрий Кочевенко рассказал, как ВСУ уничтожают российскую авиацию / Фото Арсена Федосенко

Какое вооружение используют ВСУ для защиты неба

переносные зенитно-ракетные комплексы украинского производства;

американские Stinger;

польские Piorun;

британские Starstreak.

По словам офицера, британские ПЗРК эффективно уничтожают российские дроны. Благодаря ему воины каждый день ликвидируют вражеские беспилотники типа "Орлан".

Мы обрезали врагу крылья, теперь наша задача – выколоть ему глаза,

– заметил Юрий.

Воин добавил, что действительная эффективность работы Вооруженных Сил Украины измеряется не сбитыми российскими самолетами, а тем, что враг вообще боится использовать эти самолеты.

Кстати, сегодня, 3 июня, Юрий празднует свой 39-й день рождения. Наш защитник отметил, что его жизнь только начинается. Всех желающих сделать ему подарок офицер призвал отправить деньги на армию.

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Общие потери русской армии на войне в Украине

личного состава – около 30 950 бойцов,

танков – 1 367 единиц,

боевых бронированных машин – 3 366 единиц,

артиллерийских систем – 675 единиц,

РСЗО – 207 единиц,

средств ПВО – 95 единиц,

самолетов – 210 единиц,

вертолетов – 175 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 535 единиц,

крылатых ракет – 121 единица

кораблей /катеров – 13 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 329 единиц,

специальной техники – 51 единица.

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