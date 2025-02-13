Катков рассказал о немецких дронах нового поколения, которые получит Украина: в чем их особенность

Украина в 2025 году получит 6 тысяч дронов-камикадзе HX-2. Это станет важным усилением ВСУ, ведь речь идет о мощном контракте. Немецкая компания Helsing, которая объявила о таком заказе, создавала этот вид дрона, чтобы производить его в дальнейшем массово.

Об этом 24 Каналу сообщил главный редактор Defense Express Олег Катков, отметив, что HX-2 – дрон нового поколения. Для его изготовления создаются соответствующие производственные мощности.

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Какие характеристики имеет дрон HX-2?

Катков отметил, что 6 тысяч единиц дрона HX-2 – это огромное количество, если принимать во внимание показатели производства в Германии. Он также напомнил, что компания Helsing поставляет в Украину более простую модель дронов HX-1 (заказ на 4 тысячи единиц).

"HX-2 имеет Х-образное крыло, напоминает российский "Ланцет", имеет такой же общий вес, это означает, что у них почти одинаковая боевая часть. Она способна поражать бронетехнику, но дальность полета немецкого дрона – до 100 километров, он может проводить в воздухе значительно больше времени", – рассказал Катков.

Особенность компании Helsing в том, что ее основное направление – это не производство дронов, а разработка реального боевого искусственного интеллекта, программного обеспечения, которое отвечает за использование элементов ИИ в бою.

В частности разрабатывает их для боевой системы новейшего истребителя шестого поколения в Европе. Элементы программного обеспечения, алгоритмы боевого искусственного интеллекта она интегрировала в дрон HX-2,

– отметил Катков.

Это, как пояснил главный редактор Defense Express, означает, что дрон HX-2 имеет продвинутые алгоритмы машинного зрения, автонаведения, автосопровождения, уничтожения целей несмотря на РЭБ в глубине территории противника.

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что в Донецкой области Украина с помощью дронов компенсировала недостаток пехоты. Когда противник пытается приблизиться к позициям ВСУ украинские защитники направляют на оккупантов беспилотники, которые несут взрывчатку. Военнослужащие Украины отмечают, что количество дронов, в частности FPV, у них увеличилось, некоторые из БпЛА оборудованы тепловизорами.