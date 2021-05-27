За время "перемирия" на Донбассе погибли почти 40 украинских бойцов: данные ОБСЕ

С начала договоренностей о прекращении огня в июле 2020 года из-за обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе погибли почти 40 украинских военных. Более 100 получили ранения.

Такие данные предоставил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ.

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На Донбассе с июля 2020 года погибли почти 40 наших бойцов

Цимбалюк отметил, что атаки России продолжают уносить жизни украинских военнослужащих и разрушать гражданскую инфраструктуру, ухудшая и без того тяжелое положение населения.

Со времени последнего обязательства о прекращении огня в июле 2020 года и по минувшее воскресенье погибли 37 украинских военных, еще 115 получили ранения. 27 мая возле Новотошковского в результате снайперского огня российских вооруженных формирований погиб еще один украинский военный,

– рассказал Цимбалюк.

Он также добавил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила:

минометный обстрел жилого района Марьинка Донецкой области 20 мая, что осуществили со стороны российских оккупационных войск;

обстрел села Шумы, который осуществили российские боевики 24 мая из противотанкового ракетного комплекса, вопреки гарантиям безопасности, предоставленным ранее для проведения ремонтных работ.

Евгений Цымбалюк отметил, что количество нарушений режима прекращения огня уже превысило среднесуточные показатели 2020 года. Много обстрелов осуществляют из запрещенного минскими договоренностями вооружения.