Такі дані надав постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ.

Зауважте 100 тисяч військових, тисяча танків: російські війська не відходять від кордону України

На Донбасі з липня 2020 року загинуло майже 40 наших бійців

Цимбалюк зазначив, що атаки Росії продовжують забирати життя українських військовослужбовців та руйнувати цивільну інфраструктуру, погіршуючи і без того важке становище населення.

З часу останнього зобов'язання про припинення вогню у липні 2020 року і по минулу неділю загинули 37 українських військових, ще 115 поранено. 27 травня поблизу Новотошківського у результаті снайперського вогню російських збройних формувань загинув ще один український військовий,

– розповів Цимбалюк.

Він також додав, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила:

мінометний обстріл житлового району Мар'їнки Донецької області 20 травня, що здійснили зі сторони російських окупаційних військ;

обстріл села Шуми, який здійснили російські бойовики 24 травня з протитанкового ракетного комплексу, всупереч гарантіям безпеки, наданим раніше для проведення ремонтних робіт.

Євгеній Цимбалюк наголосив, що кількість порушень режиму припинення вогню вже перевищила середньодобові показники 2020 року. Багато обстрілів здійснюють із забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Зверніть увагу! Лише від початку 2021 року на Донбасі вже загинули 44 українських військових (мовиться й не про бойові втрати). Протягом 2020 року загинули щонайменше 75 військових. Поіменний список за посиланням.