Международная организация гражданской авиации проведет встречу из-за "самолета Протасевича"

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) в четверг, 27 мая, проведет экстренную встречу. Причиной стал инцидент с самолетом Ryanair в Минске 23 мая.
Сейчас известно, что во встрече примут участие 36 дипломатических представителей Совета ИКАО. Пресс-служба организации сообщила, что они чрезвычайно обеспокоены белорусским инцидентом.
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В частности, может речь идти о нарушении Международной конвенции о гражданской авиации.
Инцидент с "самолетом Протасевича": главное
- Пассажирский самолет Ryanair 23 мая выполнял рейс из Афин в Вильнюс. На борту находился экс-редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега.
- За якобы сообщения о минировании самолет принудительно посадили в Минске. Ни одной взрывчатки на борту не нашли. Во время обысков пассажиров Протасевича и Сапегу задержали.
- Ряд стран мира, в частности, Украина, остановили авиасообщение с Беларусью.
- Кроме того, Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям летать на свою территорию. Спикер председателя Совета Европы Баренд Лейтс требует, чтобы Беларусь немедленно освободила Протасевича и Сапегу.
- В сети опубликовали видео допроса Сапеги. Девушка призналась, что вроде бы является редактором телеграмм-канала "Черная книга Беларуси". Сапегу уже взяли под стражу на 2 месяца.
- Видео с Протасевичем тоже появилось в сети. Блогер рассказывает, что он якобы является причастным к организации протестов в Беларуси. В то же время, родные Протасевича предполагают: парня пытками заставили записать видео. Отец блогера заметил на шее сына следы удушения, а также отсутствие нескольких зубов.