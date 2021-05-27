Международная организация гражданской авиации проведет встречу из-за "самолета Протасевича"

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) в четверг, 27 мая, проведет экстренную встречу. Причиной стал инцидент с самолетом Ryanair в Минске 23 мая.

Сейчас известно, что во встрече примут участие 36 дипломатических представителей Совета ИКАО. Пресс-служба организации сообщила, что они чрезвычайно обеспокоены белорусским инцидентом.

Заметьте США призывают своих граждан не ездить в Беларусь из-за риска задержания

В частности, может речь идти о нарушении Международной конвенции о гражданской авиации.

Инцидент с "самолетом Протасевича": главное