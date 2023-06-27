Новый ИЛ-22 не построят: как на россиян повлияет минусование авиации вагнеровцами

Во время мятежа ЧВК "Вагнер" сбили уникальный самолет ИЛ-22 Воздушно-космических сил России. Его называли воздушным командным пунктом. Построить новый россияне уже не смогут.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Петр Чернык. Радиолокационное оборудование самолета могло координировать работу российской авиации в конкретном регионе. На борту находились 10 членов экипажа.

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ИЛ-22 обладал уникальной бортовой аппаратурой. Создать точно такой самолет россиянам уже не удастся. Кроме того, сбито было как минимум два вертолета, их заменить также не смогут.

Военный эксперт Петр Чернык рассказал о потерях российской авиации: смотреть видео

Потери больше, чем в Афганистане

Как призвал Чернык, расслабляться не стоит – прочности у россиян еще достаточно. В начале войны у них было 1400 единиц классической авиации и более 900 единиц вертолетов разного класса.

Потери очень существенные, беспрецедентные, за всю войну в Афганистане Советский Союз потерял примерно 120 самолетов и вертолетов. Мы понимаем, что годовые потери такой техники вне 300 единиц каждого класса – это очень хорошие результаты.

– сказал Черник.

Таким образом, россияне показывают, что готовы бросать в бой абсолютно все. Поэтому еще есть что обезвреживать Вооруженным Силам Украины.

Последствия "переворота" для россиян