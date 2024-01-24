Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан, отметив, что реакция минобороны страны-агрессора появилась моментально. Также быстро начали комментировать, в частности, российские так называемые "военные блоггеры". Отметим, что самолет упал утром 24 января.

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"Эта динамика впечатляет. Здесь невероятная оказалась их готовность. Они все комментируют и запускают разнообразные версии. Очень много этого информационного шума. Есть все признаки того, что россияне реализуют свою информационную провокацию", – считает Кузан.

Военный эксперт убежден, что оккупанты в определенной степени были готовы к такому развитию событий. Россияне уже начали говорить, что процедура обмена военнопленными "должна быть прекращена".

Они используют как минимум эту тактику – прикрываться военнопленными для выполнения определенных своих политических требований. То есть это – обычная тактика любой террористической организации, а мы имеем дело с государством-террористом,

– подчеркнул Сергей Кузан.

Спекулятивная "карта"

Глава Украинского центра безопасности отметил, что россияне для перевозки украинских военнопленных с 2014-го года использовали железную дорогу и автобусный транспорт.

"Очень странно слышать о том, как самолет с нашими военнопленными из Белгорода взлетает, а не в Белгород. "Карта" военнопленных – это именно спекулятивная такая "карта", которую сейчас пытается разыгрывать российская сторона", – сказал Кузан.

Однако есть информация о том, что оккупанты перевозили украинских военнопленных для прошлого обмена, который состоялся 3 января, самолетом. Защитник "Азовстали" Дмитрий Козацкий, с позывным "Орест", отметил, что их транспортировали на обмен как раз таки самолетом.

Российское минобороны заявило, что на борту Ил-76 якобы было 65 украинских пленных, 6 членов экипажа и 3 человека сопровождения. Украинский военный Максим Колесников, прошедший российский плен, рассказал, что, когда его везли на обмен самолетом, на 50 пленных было около 20 российских вояк.

Военный эксперт убежден, что такие заявления врага – это фактически попытка срыва самого процесса обмена военнопленными. Ведь, когда он происходит, то нет деталей насчёт этого. А здесь россияне начали активно комментировать. Такие нарушения со стороны России, считает Кузан, свидетельствуют о незаинтересованности захватчиков в процедуре обмена.

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