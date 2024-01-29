Свои мысли относительно этих и других важных событий прошлой недели высказали гости программы "Топтема" на 24 Канале с Артемом Овдиенко – глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Среди других тем – наступление оккупантов на Авдеевку и изменение тактики обстрелов Одессы.

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В России упал Ил-76: в истории много неточностей

Сергей Кузан: Уже фактически через час (после падения самолета – 24 Канал) полномасштабно включился весь российский агитпром. Мы видели там и политиков, и основных топовых пропагандистов как Маргарита Симоньян, милитари-блогеров российских, которые взялись раскручивать тему именно с убийством заложников.

Давайте посмотрим действительно на ту разницу, которая была между MH-17 и вот сейчас, когда даже работников их МЧС, которые прибыли на место, просто выгоняли. То есть ФСБшники вместе с российскими военными просто выгнали их с этой территории. Ведь у каждого есть какой-то мобильный телефон. Они могли зафиксировать, могли потом дать какие-то комментарии, поделиться этой информацией со своими родными.

Точно так же, как Международная следственная группа устанавливала всех причастных к уничтожению MH-17, точно так могло быть и сейчас. И теперь россияне об этом позаботились, то есть их спецслужбы сработали очень хорошо.

Это большая площадь – на несколько десятков километров могли быть разбросаны детали, останки. Конечно же, должны были быть и тела. По данным нашего ГУР, в морг Белгорода в эти сутки попало только 5 тел, отнюдь не 65. И мы же понимаем, что такое 65 военнопленных – не могли никак 5 человек конвоировать 60 – 65 пленных военных.

То есть на каждого такого военного минимум должно было быть 3 (конвоира – 24 Канал). Это в худшем случае, а в целом можно говорить о 160 – 240 человек, которых мог перевозить военный транспорт и самолет Ил-76. То есть это с оружием, с выкладкой и так далее.

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Поэтому очень много неточностей: нет допуска никаких международных наблюдателей, а при такой передаче обычно привлекаются представители Международного комитета Красного Христа; не было сообщений о конвоировании наших заложников.



Российский Ил-76, который упал под Белгородом / Телеграм-канал NEXTA Live

Александр Мусиенко: Я только скажу, что надо понимать природу этой авиации. Она возит в Ростов-на-Дону российских военных, постоянное пополнение мобилизованных. Они летают в Воронеж, Белгород и в оккупированный Крым. И везде летают на Ил-76.

Это основной элемент, который используется в логистическом обеспечении врага. Поэтому я вполне допускаю, что украинские силы могут охотиться за такими объектами и имеют вполне оправданную цель.

Россияне ищут новую тактику обстрелов Одессы

Александр Мусиенко: Враг всегда пытается усовершенствовать возможности ведения своих наступательных действий. Россияне пытаются перехитрить, как они думают, изменить маршруты, попробовать как-то применить различные виды вооружений, применить РЭБы, комбинированные удары.

Этого уже было очень много, то есть они уже применили все, что только могли. Многое уже понятно и видно.

В любом случае эти дроны, как подлетали с моря, так с моря и подлетают. То, что они пытаются идти между домами – это тоже в конце концов понятно в зависимости от целей. Другой вопрос, что возможно раньше они пытались попадать в припортовую или портовую инфраструктуру, которая расположена ближе к морю, а сейчас они пытаются поражать цели, которые где-то глубже. Поэтому понятно, что и дроны летят по-другому.

"Британия могла помочь": российские НПЗ в огне

Сергей Кузан: Огромная российская группировка на нашей территории нуждается в горючем и других сопутствующих компонентах. Удары по тылам – это вообще наш единственный выход для того, чтобы противостоять этой огромной машине. Сегодня мы имеем маршруты, которых раньше не было. То есть север – там, где россияне думали, что вообще все защищено, что у нас даже нет таких средств поражения.

Более тысячи километров – Усть-Луга Ленинградской области – это же 40% сырой нефти и вообще северные ворота России. Россия огромная, но если говорить об экспортных возможностях, это на самом деле же не так много. То есть это север – Усть-Луга, балтийское направление и Черное море – Новороссийск, Туапсе, то есть те места, куда уже долетали наши дроны.



Оккупанты ликвидировали пожар в Усть-Луге почти 2 суток / РосСМИ

Достойно внимания! Терминал в порту Усть-Луга не единственный объект, который горел в России последние дни. Так, масштабный пожар в результате атаки дронов возник на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, который является единственным НПЗ на берегу Черного моря.

Вся полоса на расстоянии 500 километров, там где располагаются российские базы, в частности их нефтебазы, базы с дизельным топливом – должны быть поражены постоянно. После этого даже большая российская группировка реально начнет испытывать перебои с горючим. Это не значит, что вся техника станет и нечем будет ее заправить, но это значит, что они уже будут испытывать перебои с обеспечением. Это расстояние и объемы снабжения фронта действительно имеют значение.

Логистические маршруты у нас лучше построены, чем у россиян. На Востоке лучше, но на Юге есть проблема. И вот чтобы это все обеспечить, нужно время, нужно большое количество техники и большое количество топлива и других сопутствующих компонентов. Нанеся такой системный удар по их тылам, мы увеличим время и уменьшим количество доставки. Это будет означать, что начнет пробуксовывать их большая группировка.

Александр Мусиенко: Я вообще эти вещи связываю с приездом премьера Британии Риши Сунака в Украину. Потому что после того, как он совершил визит, очень многое начало меняться.

Не исключаю, что они нам помогли. Возможно, предоставили определенную информацию, возможно, определенные компоненты для дронов, которые производятся в Украине.

Понимаете, это все чрезвычайно стратегическая комплексная операция. Цель не только не дать заправиться российской технике. Цель ударить, в частности по так называемым кремлевским элитам – приближенному кругу и сказать: "Смотрите, ваша так называемая "сво" уже здесь – в Ленинградской области, и она пойдет дальше".

Что оккупанты задумали в Авдеевке

Александр Мусиенко: Очень много заявлений с российской стороны звучит относительно Авдеевки. Понятно, что вбрасывается очень много ИПСО, различных фейковых нарративов. У меня вопрос, так чего с октября, когда начали большие полномасштабные наступательные действия, применили столько техники, не взяли Авдеевку?

Мне кажется, что это опять же морально-психологическое давление на украинцев с целью, чтобы здесь тоже поднялось, мол, дайте боеприпасы, дайте снаряды. А также давление на командование. Россия рассчитывает, что Украина сейчас должна снять какие-то подразделения, передислоцировать под Авдеевку, обнажить какое-то направление, а они якобы в другом месте прорвут фронт. Хотя сейчас прорвать фронт очень сложно.

То, что враг наступает – это тактические успехи. Как ранее говорил Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, это бои местного, локального значения. Да, они масштабные. Да, россияне наступают. Но они не имеют оперативно-стратегического развития.



Оккупанты давят на Авдеевку / Shutterstock

Поэтому они ищут эти "лазейки". Думают, что сейчас скажут и, возможно, из-под Работиного заберут одну или две бригады, а россияне там выйдут, захватят что-то. Или, например, оттянем их от Купянского направления.

Трамп выиграл еще одни праймериз: какие теперь шансы у Хейли

Сергей Кузан: Если сравнивать прошлые выборы Трампа и эти, то после вторых праймериз (в Нью-Гэмпшире – 24 Канал) есть более широкая коалиция, которая понимает, что надо немножко помочь Никки Хейли и все же создать противовес для Трампа. Республиканская партия должна сегодня определяться. Кроме того, со времени прошлых праймериз у Хейли было около 30%, сегодня – во время последних у нее есть рост на 10 – 15%.



Никки Хейли перед праймериз в Нью-Гэмпшире / Getty Images

У Трампа есть очень много сторонников, в том числе и среди украинской общины (в США – 24 Канал). Они говорят, что экономические условия были намного лучше. То есть в плане обеспечения белой семьи с тремя детьми, во времена президентства Трампа, были гораздо лучше условия, чем, например, Обамы.

В этом же и есть дилемма этих выборов, заложником которой стал вопрос Украины, не только Израиля и Тайваня. Ведь электорат демократов – традиционно цветное население, в том числе и мигранты. Если будет прокоммуницировано, что демократы уступили республиканцам по закрытию границы, то это ударит по рейтингу конкретно демократов и Байдена. Если республиканцы продавят это решение – значит они нарастили свое влияние.

Сегодня идет эта борьба. Демократы не хотят уступить республиканцам, а республиканцы не хотят отдавать 61 миллиард Украине. Можно говорить, что Трампу выгодно или не выгодно, но это скорее конспирология. Реальная политика очень проста – это голоса избирателей.

Нам нельзя быть в этом информационном потоке и выбирать ту или иную сторону. Для нас должно быть абсолютно безразлично, демократы или республиканцы (победят на выборах в США – 24 Канал), главное, чтобы вопрос Украины стоял на повестке дня. Это – задача Украины и нам очень желательно сохранить двухпартийную поддержку.

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Мы должны думать, как мы будем действовать с президентом Байденом, с президентом Трампом и с президентом Хейли. Это прагматичная политика и все остальное – лишь, скажем так, приспособление. К сожалению, в этом году 70 выборов по всему миру, мы ничего с этим не можем сделать.

Александр Мусиенко: Европа сейчас страхуется от того, что в Америке может быть кризис, связанный с выборами. Причем очень интересно, для нас ситуация складывается win-win (беспроигрышная – 24 Канал).

Демократы возлагают надежды на Берлин, потому что они традиционно работают. Президент Джо Байден позвонил канцлеру Олафу Шольцу и тот говорит, что помощь Украине увеличивается от 3 до 7 миллиардов. А британцы работают с республиканцами. В свою очередь о том, что нужно поддержать Украину. У них идет борьба за свое лидерство. То есть Берлин хочет лидировать в Европе, но Лондон тоже не против.



Шольц и Байден в Вашингтоне 2022 год / Getty Images

Они соревнуются между собой, поэтому ищут пути, как поддержать Украину. Они понимают, что если сейчас Европа в это кризисное время не продемонстрирует хоть какого-то лидерства, то со временем, при условии, что влияние Соединенных Штатов уменьшится, увеличится другое влияние. Не бывает пустоты – она заполнится.

Кто может заполнить тогда? Китай, у которого первое место по товарообороту с Европейским Союзом. Европейцам любой ценой надо сохранить сейчас хотя бы какой-то баланс, чтобы не дать ни Си Цзиньпину, ни Владимиру Путину сигнала, мол, welcome (добро пожаловать – 24 Канал).

Сергей Кузан: Не стоит думать, что это уже конец и Штаты ушли в полный изоляционизм. Там немного больше, чем один человек, даже на посту президента и нам не нужно этого бояться. Мы помним это и перед прошлыми выборами Трампа. Следовательно, нам не надо быть внутри этой избирательной гонки и включаться в нагнетание этой истории.