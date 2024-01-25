Падение Ил-76 под Белгородом: у Буданова раскрыли, как россияне использовали этот самолет раньше

В Белгородской области упал Ил-76, после чего Кремль начал информационно-пропагандистскую кампанию против Украины. В ГУР объяснили, как именно россияне использовали военно-транспортный самолет до этого инцидента.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов в очередной раз высказался относительно падения Ил-76 в Белгородской области. В эфире телемарафона он рассказал об использовании этого самолета россиянами до катастрофы, передает 24 Канал.

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Что известно об Ил-76

Как пояснил Юсов, именно этот самолет ранее доставлял вооружение на аэродром в Энгельс и в Белгород. Ил-76 заметили в аэропорту "Энгельс-2", который используется для обеспечения стратегической авиации России боекомплектом. В том числе ракетами, которые российские захватчики используют для нанесения ударов по Украине.

Это тот самолет, который поставлял в Белгородскую область ракеты С-300 и С-400 для ударов по Харькову и области. Сами россияне говорят, что те меры, которые используются для поставки сил и средств противника, используются одновременно, вероятно, для транспортировки пленных,

– заявил представитель ГУР.

По его словам, если это действительно так, то российские оккупанты фактически признались в очередном военном преступлении.

Что говорят эксперты об этой ситуации