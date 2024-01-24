Очень важны и драгоценны для россиян: что известно о самолетах Ил-76 и сколько их осталось
24 января 2024 года в России упал военно-транспортный российский самолет Ил-76. Это случилось в Корочанском районе Белгородской области. Эти самолеты Россия часто использовала и использует как для переброски личного состава, так и тяжелой техники (БМД, БТР).
Что известно о самолетах Ил-76, сколько всего их есть у России, а также как они используются в войне против Украины и какую угрозу несут – читайте в материале 24 Канала.
К теме Ил-76, упавший на Белгородщине, перевозил ракеты для С-300Важно! В Минобороны пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку "еще выясняют информацию".
Между тем в ответ на российские вбросы, в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что собирают и анализируют информацию, поэтому просят дождаться официальных заявлений от властей.
Что известно об Ил-76
Ил-76 – это старая советская машина, которой уже за 50 лет. Проект разработали еще в ОКБ Ильюшина под руководством авиаконструктора Генриха Новожилова во времена вменяемого Брежнева. Свой первый полет самолет совершил в 1971 году, а через 4 года пошел в серию.В свое время он был довольно передовым – это первый в СССР военно-транспортный самолет с турбореактивными двигателями.
Назначение Ил-76 – перевозка больших грузов, в том числе техники и живой силы. Звездный час Ил-76 пришелся на время советского вторжения в Афганистан – тогда самолет (вместе с АН-12 и АН-22) использовали как рабочую лошадку для переброски воинов, техники и всего необходимого оккупационному контингенту.
В частности, самолеты были замечены в перелетах из Дагестана, Дальнего Востока, а также во время переброски сил в Беларусь и временно оккупированный Крым.
Эти самолеты есть как у россиян, так и у Украины, а еще Индии и даже Ливии, Китая и КНДР. Что неудивительно – это советское наследство.
Ил-76: характеристики и стоимость
- Экипаж – 6 – 7 человек;
- Размах крыла – 50,5 метра;
- Длина – 46,59 метра;
- Высота самолета – 14,76 метра;
- Площадь крыла – 300 м²;
- Масса пустого самолета – 40 – 60 тонн;
- Максимальная взлетная масса – 157 – 210 тонн;
- Тип двигателя – четыре турбореактивных двигателя Д-30кп;
- Максимальная скорость – 900 километров в час;
- Крейсерская скорость – 750 – 800 км/ч;
- Практическая дальность полета – 4,2 тысячи километра;
- Практический потолок – 13 тысячи метров;
- Запас топлива – 109,5 тонн;
- Расход топлива – примерно 8 тонн в час.
Характеристики Ил-76 / Инфографика "Факты" ICTV
Ил-76 – очень важная машина для россиян, эти самолеты используют не только как транспортные или десантные. Переработанные и модифицированные, они выполняют функции РЭБ и управления. Так, недавно сбитый ВСУ над Азовским морем самолет А-50 – глубокая модификация Ил-76.
Сколько Ил-76 есть у России
Российские Воздушно-космические силы России насчитывают около 122 самолета Ил-76 различных модификаций, что входит в состав девяти полков военно-транспортной авиации России и авиационного учебного центра. Однако количество этих 122 самолетов не учитывает уничтоженные или поврежденные самолеты в ночь на 30 августа 2023 года, а также самолет, который был уничтожен в 2022 году под Рязанью. Об этом в комментарии "Фактам" ICTV рассказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А.К. Антонова Валерий Романенко.
В то же время, как заявил Романенко, еще 10 Ил-76 есть в Росгвардии, 2 – 3 самолета у Пограничной службы России, 6 – 7 у МЧС РФ, а также еще несколько среди гражданской авиации.В общем, с момента начала запуска производства указанных самолетов в Советском Союзе, с 1971 года было выпущено около 950 самолетов. В то же время около 100 самолетов отошли на экспорт. Также около 40% этих самолетов, которые имеет Россия в резервах, не эксплуатируется. Определенная часть самолетов оставалась в странах постсоветского пространства.
Кроме того, около 50 самолетов Ил-76 остались на Украине после распада Советского Союза.
Ил-76 на войне против Украины
У Ил-76 длинная история катастроф. Его не раз сбивали, много раз он падал сам. 14 июня 2014 году российские террористы в Луганске сбили украинский военный самолет Ил-76, все 49 человек на борту погибли.
- Впоследствии Украина отомстила – в начале полномасштабного вторжения Россия попыталась провести десантирование оккупантов на Киевщине с помощью Ил-76, но вражеская машина стала хорошей мишенью для украинских Су-27. В первый день полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля 2022 года, группа журналистов-расследователей сообщала о вылете из Пскова в направлении Киева 18 самолетов Ил-76 для высадки десанта. В первые дни полномасштабной войны украинские военные сбили два Ил-76 с десантом – в районе Василькова и Белой Церкви Киевской области.
- Через несколько месяцев российские военкоры сообщили, что оккупанты планировали 24 февраля высадить с Ил-76 парашютный десант в 30 километрах от Киева.
- Сбивание российского самолета 25 февраля 2022 года Валерий Залужный назвал прямой местью за Луганск. По приблизительным оценкам, на борту российского самолета было 175 военных. Все они погибли в небе над Васильковом.
30 августа 2023 года на Международном аэродроме Кресты под Псковом в результате ночной атаки дронов были уничтожены сразу 4 самолета Ил-76.