За секунду до падения: момент крушения Ил-76 под Иваново попал на видео

В Ивановской области 12 марта разбился военно-транспортный самолет Ил-76. По предварительной информации, причиной падения стала техническая неисправность.

О том, что под Иваново разбился Ил-76, росСМИ начали сообщать около 12:20 12 марта. В минобороны страны-агрессора почти сразу подтвердили инцидент, передает 24 Канал.

Смотрите также Виновата птица: в России назвали предварительную причину падения Ил-76

Момент падения самолета

В сети опубликовали кадры падения самолета. На них видно, что борт Ил-76 с горящим двигателем зацепил деревья – из-за этого нос самолета резко опустило вниз. После этого борт разбился.

Момент падения Ил-76: смотрите видео

Как пишут в росСМИ, на борту было 16 человек – все они погибли на месте. Что стало причиной аварии – официально не озвучивали, только предполагают техническую неисправность. По некоторой информации, экипаж доложил о возгорании четвертого двигателя. Пилоты заявили, что из него вылетали детали, которые наносили повреждения всей системе в целом. Из-за этого борт не смог долететь до аэродрома "Северный", с которого взлетел за несколько минут до аварии.

Что известно о падении Ил-76 под Иваново