Ил-76 упал под Белгородом: как Украина доставляла российских пленных на обмен

В Белгородской области 24 января упал самолет Ил-76. Российская сторона заявила, что на борту якобы находились украинские военнопленные, которых везли на обмен. Никаких доказательств оккупанты до сих пор не предоставили.

Андрей Юсов – представитель ГУР МО – отметил, что никаких доказательств, что на борту Ил-76 находились люди, Россия пока не предоставила. Чем длиннее пауза, тем больше вопросов к российской версии.

Обратите внимание Данилов прокомментировал падение Ил-76: призвал "не делать шумиху"

По словам Юсова, Украина настаивает на проведении международного расследования. Украинская сторона готова к этому и будет активно помогать.

В этот день должен был состояться обмен пленными

Известно, что 24 января должен был состояться очередной – 50-й – обмен пленными между Украиной и Россией. Украина выполнила все условия, тем временем российская сторона традиционно пытается сделать все, чтобы сорвать процесс. Кремлю абсолютно безразлично на своих людей.

Украина заинтересована в том, чтобы возвращать своих защитников, мы можем и будем отдавать пленных россиян. Однако для этого Россия должна не играть в информационные пропагандистские игры, а работать над выполнением международного гуманитарного права,

– отметили в ГУР МО.



В среду, 24 января, Украина сделала все, чтобы доставить российских военнопленных к месту обмена. Их везли, как всегда, гражданским транспортом.

Владимир Зеленский заявил, что держит дело с Ил-76 на личном контроле. Он отметил, что "россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества".