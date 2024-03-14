Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что при взлете, вероятнее всего, случилась авария. Она могла быть связана с топливной системой или двигателем. Отметим, что борт упал 12 марта.

Смотрите также За секунду до падения: момент аварии Ил-76 под Иваново попал на видео

"Это может быть много причин. Одна из которых – выполнение боевых задач нашими средствами поражения разного уровня. То есть, начиная от внешних сил, заканчивая нашими агентами, которые могут вывести из строя любой самолет такого уровня", – предположил Свитан.

По его словам, можно увидеть полную профнепригодность экипажа. Мол, даже, если отказывают два двигателя Ил-76, то там есть определенная система пожаротушения, отсоединения топливной системы.

На двух двигателях Ил-76 может легко сесть. И, если они этого не сделали, значит, еще и экипаж был "желторотики" так называемые, которые не справились с управлением самолетом в критической ситуации,

– сказал лётчик-инструктор.

Основная часть летной подготовки заключается в обучении лётного состава именно действиям в аварийной ситуации.

Мог быть учебный полет

Между тем в сети предполагают, что пассажирами этого военно-транспортного борта могли быть офицеры-операторы самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Полковник запаса ВСУ рассказал, что часть Ил-76 оборудована в командные пункты. Поэтому могли выполнять полеты, во время которых обучать молодых, например, операторов.

"Могли инструкторы, старые операторы передавать определенные навыки, то есть обучали экипаж. Эта возможность есть. Экипаж, допустим, командного пункта на этом борту – на Ил-76", – предположил Роман Свитан.

В России разбился Ил-76: коротко