Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що при зльоті, найімовірніше, трапилася аварія. Вона могла бути пов'язана з паливною системою чи двигуном. Зазначимо, що борт упав 12 березня.

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"Це може бути багато причин. Одна з яких – виконання бойових завдань нашими засобами ураження різного рівня. Тобто, починаючи від зовнішніх сил, закінчуючи нашими агентами, які можуть вивести з ладу будь-який літак такого рівня", – припустив Світан.

За його словами, можна побачити повну профнепридатність екіпажу. Мовляв, навіть, якщо відмовляють два двигуни Іл-76, то там є певна система пожежогасіння, від'єднання паливної системи.

На двох двигунах Іл-76 може легко сісти. І, якщо вони цього не зробили, значить, ще й екіпаж був "жовторотики" так звані, які не впоралися з керуванням літаком у критичній ситуації,

– сказав льотчик-інструктор.

Основна частина льотної підготовки полягає у навчанні льотного складу саме діям в аварійній ситуації.

Міг бути навчальний політ

Тим часом у мережі припускають, що пасажирами цього військово-транспортного борту могли бути офіцери-оператори літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Полковник запасу ЗСУ розказав, що частина Іл-76 обладнана в командні пункти. Тому могли виконувати польоти, під час яких навчати молодих, наприклад, операторів.

"Могли інструктори, старі оператори передавати певні навички, тобто навчали екіпаж. Ця можливість є. Екіпаж, припустимо, командного пункту на цьому борту – на Іл-76", – припустив Роман Світан.

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