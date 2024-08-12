Российский оппозиционер Яшин объяснил свой призыв Украине пойти на переговоры с Россией

Российский так называемый оппозиционер Илья Яшин, который еще недавно выступал за ослабление санкций против "обычных россиян", во время интервью блогеру Юрию Дудю решил объяснить, почему предлагал нашему государству пойти навстречу России в вопросе мирных переговоров.

Яшина освободили 1 августа из тюрем в России во время масштабного обмена заключенными между странами Запада и Москвой, и уже вскоре после этого он по непонятным причинам решил выступить с заявлением о переговорах.

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Как Яшин объяснил свое заявление о переговорах между Украиной и Россией

Недавно освобожденный из российской тюрьмы Яшин в комментарии одному из изданий решил дать "совет" и заявить, что России и Украине надо сесть за стол переговоров. Сейчас же так называемый оппозиционер столкнувшись с осуждением общественности решил изменить свой взгляд и признать, что такой его тезис был не совсем удачным.

По его словам, за 2 года заключения он якобы выпал из контекста и не ожидал, что его заявление примут настолько резко и назовут "распространением кремлевского нарратива". Илья Яшин добавил, что его позиция якобы не менялась с 2014 года и он "выступает за вывод российских войск с территории Украины".

Только Украина может решить, когда и в каком формате надо вести переговоры. Я не имел в виду, что Украина должна обменивать свои территории на мир. Я имел в виду, что рано или поздно какие-то переговоры о мире должны начаться в том формате, который будет приемлемым для украинской стороны. Вряд ли Украина на этих переговорах будет говорить об отчуждении своих территорий,

– сказал он.

Интересно, что освобожденные из российских тюрем Илья Яшин, Андрей Пивоваров и Владимир Кара-Мурза дали пресс-конференцию в Бонне. На ней вышеупомянутый Яшин успел и назвать войну "конфликтом", и призвать к ослаблению санкций в отношении "обычных" россиян.