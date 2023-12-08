Убийство Кивы под Москвой: в ГУР рассказали об особенностях спецоперации

Илья Кива – предатель Украины, который благодарил Путина за геноцид украинцев. Он годами работал на кремлевскую пропаганду. В то же время теперь – все в прошлом, а сам Кива – на концерте у Кобзона.

Предателя ликвидировала СБУ. Это произошло на территории России, близ Москвы, – четкий сигнал предателям, что они нигде не скроются. Кремлевский режим не может гарантировать своим марионеткам даже минимальную защиту.

Обратите внимание Судьба Кивы поучительна, – политолог о будущем других предателей Украины

В ГУР рассказали детали спецоперации

Андрей Юсов – представитель ГУР МО – в эфире телемарафона рассказал, что контрразведывательные мероприятия Украины на территории России – тщательные и серьезные. Он подчеркнул, что нельзя недооценивать спецслужбы страны-террористки.

Сам факт работы на территории государства-агрессора – это уже показатель серьезных возможностей украинских сил безопасности и обороны. Конечно, такие операции – как и любая деятельность на территории врага – велик риск, серьезная подготовка и самоотверженная работа людей,

– говорится в сообщении.

Что известно о ликвидации Кивы

В Украине бывший нардер Кива был заочно приговорен к 14 годам за госизмену. После начала полномасштабного вторжения он бежал в Россию и там активно подыгрывал кремлевской пропаганде. В частности, благодарил Путина за вторжение и разгонял фейк о государственном перевороте в Украине.

Киву ликвидировала СБУ 6 декабря 2023 года. Украина получила подарок в День Святого Николая. В России началась паника.