Зрадника ліквідувала СБУ. Це сталося на території Росії, поблизу Москви, – чіткий сигнал зрадникам, що вони ніде не сховаються. Кремлівський режим не може гарантувати своїм маріонеткам навіть мінімальний захист. Кривава та бездарна країна.

Зверніть увагу Доля Киви повчальна, – політолог про майбутнє інших зрадників України

У ГУР розповіли деталі спецоперації

Андрій Юсов – представник ГУР МО – в ефірі телемарафону розповів, що контрозвідувальні заходи України на території Росії – ретельні та серйозні. Він наголосив, що не можна недооцінювати спецслужби країни-терористки.

Сам факт роботи на території держави-агресора – це вже показник серйозних спроможностей українських сил безпеки та оборони. Звичайно, такі операції – як і будь-яка діяльність на території ворога – великий ризик, серйозна підготовка та саможертовна робота людей,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про ліквідацію Киви

В Україні колишній нардер Кива був заочно засуджений до 14 років за держзраду. Після початку повномасштабного вторгнення він втік до Росії й там активно підігравав кремлівській пропаганді. Зокрема, дякував Путіну за вторгнення та розганяв фейк про державний переворот в Україні.

Киву ліквідувала СБУ 6 грудня 2023 року. Україна отримала подарунок на День Святого Миколая. У Росії почалася паніка.