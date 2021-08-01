Кива снова попал в скандал: насмехался над акцией к годовщине освобождения Авдеевки
Источник:телеграм-канал "Последний Блокпост"
По случаю 7 годовщины освобождения Авдеевки 72 бригада ВСУ с помощью воздушных шариков запустила в сторону Донецка украинский флаг. Эту акцию раскритиковал нардеп от ОПЗЖ Илья Кива.
Он дерзко заявил, что "у моего друга скоро ДР, можно заказать запуск шариков?". Об этом он написал в комментариях под сообщением.
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Кива насмехался над акцией к годовщине освобождения Авдеевки
Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ вместе с представителями общественной организации "Третья сила" и неравнодушными людьми подняли в небо в сторону Донецка государственный флаг. Это произошло к 7 годовщине освобождения Авдеевки – город освободили 30 июля 2014 года.
Сообщение, которое прокомментировал Илья Кива в фейсбуке / Скриншот со страницы Влада Иванова
На событие отреагировал пророссийский нардеп от ОПЗЖ Илья Кива.
Первый комментарий Ильи Кивы / Скриншот со страницы Влада Иванова
Он заявил, что у его друга совсем скоро день рождения.
У меня скоро у одного друга ДР, можно заказать запуск шариков? Смотрю у вас профессионально это уже выходит,
– цинично заявил Кива.
Продолжил свою реплику тем, что вскоре 1 сентября, поэтому "можно в школах еще подрабатывать, дети будут очень рады! Раньше, взрослые люди ракеты в космос запускали, теперь бл*ть воздушные шары".
Комментарий Кивы касательно акции к годовщине освобождения Авдеевки / Скриншот со страницы Влада Иванова
Последние скандальные заявления Ильи Кивы
- Недавно Илья Кива в очередной раз высказался пренебрежительно о Революции Достоинства. Он заявил, что Виктору Януковичу стоило наехать на активистов танками.
- Перед тем УПЦ МП открестились от заявлений Кивы, который сказал, что осенью прихожане, которые вышли на Крестный ход, якобы свергнут власть Зеленского.
- В конце июня Кива и ОПЗЖ устроили странный марш на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Действо скорее напоминало шабаш.